新劇《現正分手中》公開雙人海報！「時尚設計師」宋慧喬VS「浪子攝影師」張基龍，黑白氛圍十足

每次有新的劇照或海報公開，就會忘了張基龍已經去當兵的事實，喬妹好美啊～！

SBS 全新話題韓劇《現正分手中》公開了宋慧喬和張基龍的雙人海報，以黑白氛圍從各自的視角呈現，也讓人更加期待兩人在劇中的CP感。

《現正分手中》以時尚圈為背景，講述寫作「離別」、讀成「愛情」的酸甜苦辣離別真實故事，讓人看不構的劇情簡介，也引發觀眾們的好奇心。



（圖源：SBS《現正分手中》官網截圖）

▼台詞排練現場中字影片，主要角色一睹為快～：



▼最新概念預告：



【人物簡介】



（圖源：SBS《現正分手中》官網截圖）

▼宋慧喬飾演時尚公司的設計組組長「河英恩」，自我管理相當嚴謹，是一位冷靜、聰明又沉穩的現實主義。



（圖源：SBS《現正分手中》官網截圖）

▼張基龍飾演深受業界歡迎的自由時尚攝影師「尹在國」，帥氣幽默且工作邀約不斷，是個熱愛自由又浪漫的不婚主義者。



（圖源：SBS《現正分手中》官網截圖）

《現正分手中》預計在11月12日首播，接檔《One the Woman》，香港Viu與台灣friDay影音皆有跟播這部作品。

（封面圖源：SBS《現正分手中》官網截圖）

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