【有片】李荷妮讀首爾大學時沒見過李相侖的原因！幸好這塊璞玉最終被發現了XD

近日SBS電視劇《One the Woman》兩位主演李荷妮和李相侖做客網路節目《文明特急》，原來兩人都是首爾大學高材生出身！

《One the Woman》 講的是一位助長歪風的女檢察官失去記憶后因為長相與財閥家兒媳婦相似而糊里糊塗地以後者的身份開始生活，並且橫衝直撞尋找記憶的故事，李荷妮飾演女主角，李相侖飾演 財閥繼承人韓勝旭，劇中「性格大變」的兒媳婦對財閥家婆婆痛快回擊的戲份在韓網引起熱烈討論，兩位主角的合作和互動也獲得不少好評 。



《文明特急》里李荷妮提到李相侖穿西裝非常帥，但是她讀大學時卻沒見過這號人物。 補充一下：李荷妮是首爾大學國樂系2002屆學生，李相侖是首爾大學物理系2000屆，金泰希是首爾大學服裝設計系1999屆。

李荷妮：「我問他上學的時候你都在哪裡？ 他說當時就很安靜。 我怎麼可能不知道！我從小就和泰希姐很熟，像他們這樣的外貌是藏不住的。 （問李相侖）你是怎麼藏起來的？ 戴高度近視眼鏡嗎？ 」



（圖源：Youtube@문명특급 - MMTG截圖）

李相侖：「當然要戴的，因為眼睛不好。 」李荷妮：「你看吧，就是有這種璞玉，要去發掘才行，是在礦山挖玉的程度。 」李相侖：「幸好我被挖出來了。 」



（圖源：Youtube@문명특급 - MMTG截圖）

李荷妮提到李相侖喜歡籃球，主持人JaeJae疑問：穿著籃球服應該很容易被認出來啊？ 李荷妮：「才不是呢！這種人的特徵是生怕看不清球，就連打球時也戴著眼鏡！」



（圖源：Youtube@문명특급 - MMTG截圖）

韓國網友看到這一段完全笑翻：「李荷妮的表情和點評都太好笑了」、「那個年代的首爾大學是怎麼回事」、「即使專業不同也沒有校園app，只要夠帥都會有傳聞，但他居然連傳聞都沒有」、「原來他們都是首爾大學的！」、「 首爾大學物理系完全是秀才級別，所以他是帶著那張臉低調地上學然後突然出道嗎」。

李相侖2013年大學畢業時有通過所屬社公開畢業典禮的照片，不知道是否和摘掉眼鏡有關，這樣的外貌在學校裡應該相當引人矚目才對啊！



（圖源：J WIDE Company）

（封面圖源：Youtube@문명특급 - MMTG截圖）

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