新剧《现正分手中》公开双人海报！「时尚设计师」宋慧乔VS「浪子摄影师」张基龙，黑白氛围十足

每次有新的剧照或海报公开，就会忘了张基龙已经去当兵的事实，乔妹好美啊～！

SBS 全新话题韩剧《现正分手中》公开了宋慧乔和张基龙的双人海报，以黑白氛围从各自的视角呈现，也让人更加期待两人在剧中的CP感。

《现正分手中》以时尚圈为背景，讲述写作「离别」、读成「爱情」的酸甜苦辣离别真实故事，让人看不构的剧情简介，也引发观众们的好奇心。



（图源：SBS《现正分手中》官网截图）

▼台词排练现场中字影片，主要角色一睹为快～：



▼最新概念预告：



【人物简介】



（图源：SBS《现正分手中》官网截图）

▼宋慧乔饰演时尚公司的设计组组长「河英恩」，自我管理相当严谨，是一位冷静、聪明又沉稳的现实主义。



（图源：SBS《现正分手中》官网截图）

▼张基龙饰演深受业界欢迎的自由时尚摄影师「尹在国」，帅气幽默且工作邀约不断，是个热爱自由又浪漫的不婚主义者。



（图源：SBS《现正分手中》官网截图）

《现正分手中》预计在11月12日首播，接档《One the Woman》，香港Viu与台湾friDay影音皆有跟播这部作品。

（封面图源：SBS《现正分手中》官网截图）

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