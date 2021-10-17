奢侈品牌們都愛韓國頂流！來看看你家愛豆是哪個品牌的大使吧

近幾年各大高奢大牌越來越愛愛豆群體了。

韓國愛豆圈就是一片大花田，能入行的無不是帥哥美女，性感的、甜美的、知性的、硬漢型、病嬌型...應有盡有。 再者大勢愛豆們擁有龐大的粉絲群，號召力極強，也難怪他們會被高奢大牌盯上了，畢竟愛豆們的粉絲都是潛在的客戶啊。 最近兩年，高奢品牌挑品牌大使的共性是——誰家沒個當紅流量，誰紅我找誰。

說起愛豆圈的高奢品牌大使，除了眾人熟悉的全員大牌在手的BLACKPINK 4位成員，「Chanel」Jennie、「Dior」Jisoo、「Celine」Lisa、「YSL」ROSE。



（圖源：@jennierubyjane、@lalalalisa_m、@roses_are_rosie、@sooyaaa__）

以及「Gucci」IU等人之外，這兩年K-POP界也出了不少愛豆品牌大使。



LOEWE×泫雅

泫雅的時尚風格強大到直接讓大家以「泫雅風」命名，這次和以低調優雅著稱的LOEWE合作，不知道泫雅要如何將個人風格融入其中呢？



BURBERRY×車銀優

貴公子代表車銀優與高奢經典老牌BURBERRY，加在一起就是貴氣十足！



Louis Vuitton×BTS

高級感滿滿！！！看看7名成員的帶貨能力，LV真的很會挑人，V穿過的那件售價超440萬（韓幣）夾克都被一搶而空。



Salvatore Ferragamo×Red Velvet澀琪

從品牌大使到全球品牌代言人，看得出SALVATORE FERRAGAMO有多喜歡澀琪了，不管是從title還是影響力上都是質的飛躍。



Tod’s×Red elvet Joy

低調有質感，不張揚，懂的人都懂，Tod's的品牌形象就如同Joy本人一樣，冷豔之中透露著高級的優雅感！



Miu Miu×潤娥

Miu Miu追求的少女靈動甜美氣息和輕熟女溫柔靜谧的氛圍完全就是潤娥本人啊。



GIVENCHY x aespa

aespa在出道僅僅只有三個月的時間裡，就接到了高奢資源，讓很多人表示震驚。



（封面圖源：twitter@BTS_twt、IG@hi_sseulgi、@eunwo.o_c、@hyunah_aa）

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