雪炫有望與李光洙演情侶！合作tvN驚悚新劇《殺人者的購物目錄》飾演生活型巡警

今日有報導稱雪炫將在tvN電視劇《殺人者的購物目錄》中擔任主角，雪炫所屬社FNC娛樂表示：「已經接到出演邀約，正在積極討論。 」

《殺人者的購物目錄》是一部社區面對面驚悚劇，圍繞著位於老舊大型公寓中心的社區超市，講述虐童、再開發、鄰居之間的跟蹤狂等等鄰里之間隨時可能發生的犯罪和危急情況，住在社區中的鄰居們既可怕和惱人又搞笑和善良，拼盡全力活下去但卻對彼此毫無了解。

此前李光洙接到MS超市收銀員「安大成」（音）的角色，雪炫接到的角色是他的女友「都雅熙」（音）。

都雅熙是生活能力極強的地區隊巡警，為了低調地解決社區里的壞事而成為警察，但因為民怨壓力太大，養成了喜歡逛不動產的習慣。



雪炫在上一部作品《日與夜》裡飾演首爾地方警察廳特搜組組員孔慧媛，這次則是換成更加貼近生活的角色。



（圖源：tvN《日與夜》劇照）

《殺人者的購物目錄》由《Missing：消失的女人》、《妙探事務所》導演李彥禧執導，無法抗拒《無法抗拒的他》、《你好？ 是我》製作公司Beyond J擔任製作，預計2022年通過tvN播出。

（封面圖源：TVDaily）

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