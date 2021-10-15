雪炫有望与李光洙演情侣！合作tvN惊悚新剧《杀人者的购物目录》饰演生活型巡警

今日有报导称雪炫将在tvN电视剧《杀人者的购物目录》中担任主角，雪炫所属社FNC娱乐表示：「已经接到出演邀约，正在积极讨论。 」

《杀人者的购物目录》是一部社区面对面惊悚剧，围绕著位於老旧大型公寓中心的社区超市，讲述虐童、再开发、邻居之间的跟踪狂等等邻里之间随时可能发生的犯罪和危急情况，住在社区中的邻居们既可怕和恼人又搞笑和善良，拼尽全力活下去但却对彼此毫无了解。

此前李光洙接到MS超市收银员「安大成」（音）的角色，雪炫接到的角色是他的女友「都雅熙」（音）。

都雅熙是生活能力极强的地区队巡警，为了低调地解决社区里的坏事而成为警察，但因为民怨压力太大，养成了喜欢逛不动产的习惯。



雪炫在上一部作品《日与夜》里饰演首尔地方警察厅特搜组组员孔慧媛，这次则是换成更加贴近生活的角色。



（图源：tvN《日与夜》剧照）

《杀人者的购物目录》由《Missing：消失的女人》、《妙探事务所》导演李彦禧执导，无法抗拒《无法抗拒的他》、《你好？ 是我》制作公司Beyond J担任制作，预计2022年通过tvN播出。

（封面图源：TVDaily）

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