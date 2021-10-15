《魷魚遊戲》白色布鞋賣瘋了～銷量暴增7800%，連鄭好娟的IG裡都有公開同款啊！

只要搭上突然爆紅的Netflix《魷魚遊戲》這趟順風車，就沒有大熱不起來的，演員如此，服飾道具也如此。

配套綠色夾克和白色布鞋現在已成為《魷魚遊戲》的代名詞，尤其是大逃殺中的第5關是走玻璃橋，在遊戲開始之前，大家都要把鞋脫掉才能上場，還特意有個鏡頭特寫。 這部份大家有沒有心領神會呢？ 這麼大的鏡頭，那肯定是PPL（贊助廣告）吧。



（圖源：Netflix《魷魚遊戲》截圖）

不光在電視劇裡出現，小白鞋還被「姜曉」鄭好娟曬在了個人IG裡，以她2000萬粉絲的體量來看，這雙鞋子不火都難。 電視劇和鄭好娟所帶起的風潮使得這雙鞋款的銷量更是直線上升，根據《Variety》雜誌的報導，自從《魷魚遊戲》上線至今，同款布鞋的銷售量已經瘋漲7800%，效益非常驚人，關鍵詞的搜尋量也已經增加了98%。



（圖源：IG@hoooooyeony）

除此之外，還有《魷魚遊戲》的運動服、鬧鐘、手辦、玩偶...即使一點沒看過這部劇，也完全不妨礙你在社交網路中被這個系列的周邊刷屏包圍。 你甚至很可能因為鋪天蓋地的周邊而產生「我要不要也去看看《魷魚遊戲》？」的想法。



（封面圖源：IG@hoooooyeony、@netflixkr）

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