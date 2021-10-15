十年前曾出書為環境發聲，孔曉振今推出綜藝節目《今天起無害》挑戰低碳露營

孔布利有新綜藝囉～

堪稱韓國演藝圈裡的環保模範，孔曉振與20年至親、同為演員的李天熙與全惠璡夫婦，三人攜手主持環保題材新綜藝《今天起無害》，節目昨晚已首播。

孔曉振作為《今天起無害》企劃兼主持，她將和李天熙與全惠璡在陌生之地展開「零碳排放生活挑戰」，希望能在自然環境中不著痕跡的停留，強調「三無」，無碳排放、無專門的綜藝人、無露營必備的吃播。





孔曉振10年前就寫過一本關於環境的書《孔曉振筆記》，表達自身如何從小地方做起、努力降低環境染。此次就是和擁有相同理念的具珉廷PD相遇，因緣際會下一同合作了《今天起無害》，整個節目經過了6個月企劃終於大致擬定，孔曉振也正式邀請交情好的李天熙與全惠璡加入陣容。

（圖源：Aladdin網站截圖）

節目發布會上，孔曉振述說起自己開始關心環境的起源，大約是國中在澳洲留學時，她回到韓國才發現兩邊天空顏色差異很大：「感覺首爾的天空很奇怪，人們應該都想看見藍色的天空。」她也說明自己幾乎不收受咖啡車好多年了，因為看著一次性的餐具都會覺得很心疼。



《今天起無害》每周四晚間10點40分於KBS 2TV首播。

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（封圖圖源：Aladdin網站截圖、IG@_moooohae）

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