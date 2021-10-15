十年前曾出书为环境发声，孔晓振今推出综艺节目《今天起无害》挑战低碳露营

孔布利有新综艺罗～

堪称韩国演艺圈里的环保模范，孔晓振与20年至亲、同为演员的李天熙与全惠璡夫妇，三人携手主持环保题材新综艺《今天起无害》，节目昨晚已首播。

孔晓振作为《今天起无害》企划兼主持，她将和李天熙与全惠璡在陌生之地展开「零碳排放生活挑战」，希望能在自然环境中不著痕迹的停留，强调「三无」，无碳排放、无专门的综艺人、无露营必备的吃播。





孔晓振10年前就写过一本关於环境的书《孔晓振笔记》，表达自身如何从小地方做起、努力降低环境染。此次就是和拥有相同理念的具珉廷PD相遇，因缘际会下一同合作了《今天起无害》，整个节目经过了6个月企划终於大致拟定，孔晓振也正式邀请交情好的李天熙与全惠璡加入阵容。

（图源：Aladdin网站截图）

节目发布会上，孔晓振述说起自己开始关心环境的起源，大约是国中在澳洲留学时，她回到韩国才发现两边天空颜色差异很大：「感觉首尔的天空很奇怪，人们应该都想看见蓝色的天空。」她也说明自己几乎不收受咖啡车好多年了，因为看著一次性的餐具都会觉得很心疼。



《今天起无害》每周四晚间10点40分於KBS 2TV首播。

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（封图图源：Aladdin网站截图、IG@_moooohae）

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