宋慧喬近些年的的搭檔Line：試問哪個女生不羨慕呢～♥

有些人的「搭檔福」好到爆，要麼是男神收割機，要麼是女神收割機，但他們在宋慧喬面前都要退讓一步，因為歐尼的手腕更勝一籌。

宋慧喬，韓娛圈三大「鎮圈之寶」（宋慧喬、全智賢、金泰希）之一，國民公共財產，女神一般的存在！說起與之搭檔過的男神們，從李秉憲、宋承憲，到元斌、炫彬、趙寅成，再到前夫宋仲基，哪一個不是影視劇圈響噹噹的人物，他們在劇中都曾為喬妹情迷心亂過，別說是觀眾們了，恐怕就連不少女明星都羡慕她的「搭檔福」吧。



（圖源：KBS《浪漫滿屋》、KBS《他們的世界》、KBS《藍色生死戀》、SBS《All In》官方劇照）



（圖源：KBS《太陽的後裔》、SBS《那年冬天，風在吹》官方劇照）

這幾年宋慧喬的搭檔年紀越來越小，硬是從「男神收割機」變成了「弟弟收割機」，合作的弟弟還都是炙手可熱的大勢。最先搭檔的是朴寶劍，1993年出生的朴寶劍在《男朋友》中和1979年的宋慧喬演起了姐弟戀，雖然該劇收視一般，但光是看著朴寶劍那張無瑕疵的帥顏和清澈的眼神每天都該通體舒暢，心情愉悅吧。



（圖源： tvN《男朋友》官方劇照）

張基龍稱得上是「姐姐收割機」，之前就曾和林秀晶演過情侶，這次又和宋女神合作，資源好到讓人羨慕。人雖已經入伍服役了，但與宋慧喬拍攝的新劇《現在正在分手中》即將上檔，完全不怕2年的「軍白期」。從時不時曝光的路透照、花絮影片、台詞排練現場來看，這一對無論是從氣質、氣場，還是從顏值、身高上都非常般配。



（圖源：SBS《現在正在分手中》삼화네트웍스製片公司）

與張基龍的新劇還未開播呢，宋慧喬又拿下了一部新劇，搭檔的小鮮肉李到晛，他要比前面兩位大勢年紀還小，1995年出生，與宋慧喬差了14歲，兩人合作的還是金牌編劇金恩淑的新劇《The Glory》。消息一出立馬震驚飯圈。 姐姐厲害了，這是要把圈內火爆的小鮮肉都合作一遍嗎？雖然不知道宋慧喬和李到晛在劇中是怎樣的關係，但按照韓劇的套路，作為男女主角的他倆應該會存在一點點感情線，即使是似有似無的曖昧也一定很吸引人。



（圖源：IG@ldh_sky）

是不是很羡慕宋女神呢？顏值夠高、演技夠好、地位夠穩，相信有不少弟弟演員也很期待和姐姐合作吧。

（封面圖源：IG@juanxkui、@ldh_sky、tvN《青春紀錄》官方劇照）

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