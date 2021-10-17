奢侈品牌们都爱韩国顶流！来看看你家爱豆是哪个品牌的大使吧

近几年各大高奢大牌越来越爱爱豆群体了。

韩国爱豆圈就是一片大花田，能入行的无不是帅哥美女，性感的、甜美的、知性的、硬汉型、病娇型...应有尽有。 再者大势爱豆们拥有庞大的粉丝群，号召力极强，也难怪他们会被高奢大牌盯上了，毕竟爱豆们的粉丝都是潜在的客户啊。 最近两年，高奢品牌挑品牌大使的共性是——谁家没个当红流量，谁红我找谁。

说起爱豆圈的高奢品牌大使，除了众人熟悉的全员大牌在手的BLACKPINK 4位成员，「Chanel」Jennie、「Dior」Jisoo、「Celine」Lisa、「YSL」ROSE。



（图源：@jennierubyjane、@lalalalisa_m、@roses_are_rosie、@sooyaaa__）

以及「Gucci」IU等人之外，这两年K-POP界也出了不少爱豆品牌大使。



LOEWE×泫雅

泫雅的时尚风格强大到直接让大家以「泫雅风」命名，这次和以低调优雅著称的LOEWE合作，不知道泫雅要如何将个人风格融入其中呢？



BURBERRY×车银优

贵公子代表车银优与高奢经典老牌BURBERRY，加在一起就是贵气十足！



Louis Vuitton×BTS

高级感满满！！！看看7名成员的带货能力，LV真的很会挑人，V穿过的那件售价超440万（韩币）夹克都被一抢而空。



Salvatore Ferragamo×Red Velvet涩琪

从品牌大使到全球品牌代言人，看得出SALVATORE FERRAGAMO有多喜欢涩琪了，不管是从title还是影响力上都是质的飞跃。



Tod’s×Red elvet Joy

低调有质感，不张扬，懂的人都懂，Tod's的品牌形象就如同Joy本人一样，冷艳之中透露著高级的优雅感！



Miu Miu×润娥

Miu Miu追求的少女灵动甜美气息和轻熟女温柔静谧的氛围完全就是润娥本人啊。



GIVENCHY x aespa

aespa在出道仅仅只有三个月的时间里，就接到了高奢资源，让很多人表示震惊。



（封面图源：twitter@BTS_twt、IG@hi_sseulgi、@eunwo.o_c、@hyunah_aa）

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