新劇《衣袖紅鑲邊》心動預告：李俊昊從背後緊緊抱住李世榮，兩人只有眼神交換也讓人心癢癢～！

大家準備好11月初一起拜倒在這個王的龍袍之下了嗎？（小編躺平中）

MBC 全新古装劇《衣袖紅鑲邊》公開了第四版概念預告，這次王與宮女有了更進一步的接觸，還沒開播就讓觀眾們心動不已～！

《衣袖紅鑲邊》講述了想要守護自己幸福生活的宮女，和一個重視國家更甚於愛情的王之間淒美悲切的宮廷羅曼史。



（圖源：Facebook@MBC 드라마）

▼李俊昊感受到視線轉頭看向李世榮，之後，更趁她不注意，直接來了個背後抱！



李俊昊：「我違背了天性，只為將妳放在我的心上。」

李世榮：「宮女也有自己的想法，自己的意志。」



（圖源：YouTube@MBCdrama截圖）

李俊昊：「所以我非妳不可。」

李世榮：「請您准許，讓小人得以拒絕。」

又是牽手、又是擁抱、又是拒絕的！好糾結的心情啊～～～～。



（圖源：YouTube@MBCdrama截圖）

▼第三版則是宮女李世榮為王李俊昊挑燈夜讀的場面：



【人物簡介】

李俊昊飾演挑剔傲慢的王世孫「李祘」（祘音：算），是個完美主義者，努力成為一名聖君，但父親離世的傷痛成為了他內心的陰影，在遇見女主後有了改變，一邊需要理性治國，一邊又因為炙熱的愛情所產生的感性面而煩惱著。



（圖源：MBC《衣袖紅鑲邊》官網截圖）

李世榮飾演一心追求幸福生活的宮女「成德任」，日後將成為正祖李祘的後宮宜嬪成氏，在激烈又緊張的宮鬥中，始終追求自己的幸福，選擇以生活為重心的幹練的宮女。直到遇見了想要一輩子守護的人，人生因此有了新的變化。



（圖源：Facebook@MBC 드라마）

本劇將於11月5日首播，前兩版預告可按右側連結觀看：王的微笑足以動搖國家！新劇《衣袖紅鑲邊》預告：李世榮獻上反省文，李俊昊微微一笑狙擊女心～



（圖源：YouTube@MBCdrama截圖）

（封面圖源：Facebook@MBC 드라마、YouTube@MBCdrama截圖）

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