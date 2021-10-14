不僅主角搞不清狀況，觀眾也霧裡看花！近期三部韓劇主角都失憶，失憶原因還百百種

（微雷）燒腦時刻來臨～！不看還不曉得失憶有那麼多方法（誤）

不曉得觀眾們有無注意，近期正巧有三部on檔韓劇主角都失憶！一般懸疑劇只要跟著主角解謎、揭開黑幕即可，但這三部韓劇同樣都加上了失憶元素，導致劇情變得更加複雜，不僅主角搞不清楚狀況，觀眾看了也一知半解。

近期最燒腦的劇就屬以下這三部，觀眾得跟著主角解開謎團，還得找回自己的記憶！妙的是，各自失憶的原因還不同呢！

吞藥失憶最反轉──《黑色太陽》

（圖源：FB@MBCdramanow）

國情院最強情報員韓志赫（南宮珉 飾），失蹤後一年蓬頭垢面歸來，你問他發生什麼事他不知道，他失去了一年來的記憶。

（圖源：黃viu煲劇平台@《黑色太陽》截圖）

《黑色太陽》才播一集就拋下震撼彈，原來是韓志赫自己抹去了自己的記憶，他利用國情院開發的藥物讓自己失憶，為的就是要不帶任何成見在國情院裡找尋背叛者。觀眾幾乎和韓志赫一起「從零開始」，讓整個解謎的過程更有意思，在不知道誰是敵是友的情況下，找回記憶的時候也更加震驚。

（圖源：黃viu煲劇平台@《黑色太陽》截圖）

本劇最刺激的地方就是，韓志赫在面對敵人的時候，對方可能已摸清自己底細，韓志赫卻渾然不覺。

（圖源：黃viu煲劇平台@《黑色太陽》截圖）

車禍失憶最搞笑──《One the Woman》

（圖源：FB@SBSdrama）

《One the Woman》採用尋常出現的車禍失憶戲碼，但整個車禍過程卻燒腦不已。讓人搞不清楚檢察官趙妍珠（李荷妮 飾）是如何被調包成財閥家兒媳姜美娜（李荷妮）的。趙妍珠取代了姜美娜，姜美娜卻憑空消失？

（圖源：黃viu煲劇平台@《One the Woman》截圖）

由於趙妍珠是土湯匙出身，一進財閥家就格格不入，經常忍不住回嘴愛欺負自己的婆婆、大嫂與小姑等人，鬧了非常多笑話，創造許多經典情節讓觀眾回味無窮。

（圖源：黃viu煲劇平台@《One the Woman》截圖）

趙妍珠認清自己並非姜美娜的過程也非常爆笑，她看著自己的武術身段、舌燦蓮花的辯術，還以為自己是○○呢！

（圖源：黃viu煲劇平台@《One the Woman》截圖）

催眠失憶最毛──《Hometown》

（圖源：FB@tvNDrama）

若要看恐怖題材，近期最推薦的就是這部《Hometown》！《Hometown》雖然在官網介紹就透露這是部關於邪教的劇，但是前幾集包裝得像是鬼片，用畫面與聲音堆疊恐懼、製造不安，讓觀眾看了毛骨悚然。

（圖源：黃viu煲劇平台@《Hometown》截圖）

可怕的還在後頭，漸漸看下去就會發現「女主角怪怪的」。女主角趙靜賢（韓藝璃 飾）高中曾是校刊社一員，她和社員們有種說不出來的距離感，對自己曾採訪過的內容也感到很陌生。

（圖源：黃viu煲劇平台@《Hometown》截圖）

本以為是時間推移造成的，但劇情卻漸漸揭曉韓靜賢是遭哥哥催眠才失憶，讓整部劇越發驚悚。不僅如此，男主角崔炯仁（劉宰明）也曾失憶，他們丟失的記憶都有可能吞沒自己，也讓人恍然大悟邪教的根已紮深了啊……

（圖源：黃viu煲劇平台@《Hometown》截圖）

以上就是近期剛好都有失憶情節的燒腦劇，喜歡解謎的觀眾不妨前往收看、挑戰一番！

（封面圖源：黃viu煲劇平台@《黑色太陽》截圖、黃viu煲劇平台@《One the Woman》截圖、黃viu煲劇平台@《Hometown》截圖）

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