新剧《衣袖红镶边》心动预告：李俊昊从背后紧紧抱住李世荣，两人只有眼神交换也让人心痒痒～！

大家准备好11月初一起拜倒在这个王的龙袍之下了吗？（小编躺平中）

MBC 全新古装剧《衣袖红镶边》公开了第四版概念预告，这次王与宫女有了更进一步的接触，还没开播就让观众们心动不已～！

《衣袖红镶边》讲述了想要守护自己幸福生活的宫女，和一个重视国家更甚於爱情的王之间凄美悲切的宫廷罗曼史。



（图源：Facebook@MBC 드라마）

▼李俊昊感受到视线转头看向李世荣，之后，更趁她不注意，直接来了个背后抱！



李俊昊：「我违背了天性，只为将你放在我的心上。」

李世荣：「宫女也有自己的想法，自己的意志。」



（图源：YouTube@MBCdrama截图）

李俊昊：「所以我非你不可。」

李世荣：「请您准许，让小人得以拒绝。」

又是牵手、又是拥抱、又是拒绝的！好纠结的心情啊～～～～。



（图源：YouTube@MBCdrama截图）

▼第三版则是宫女李世荣为王李俊昊挑灯夜读的场面：



【人物简介】

李俊昊饰演挑剔傲慢的王世孙「李祘」（祘音：算），是个完美主义者，努力成为一名圣君，但父亲离世的伤痛成为了他内心的阴影，在遇见女主后有了改变，一边需要理性治国，一边又因为炙热的爱情所产生的感性面而烦恼著。



（图源：MBC《衣袖红镶边》官网截图）

李世荣饰演一心追求幸福生活的宫女「成德任」，日后将成为正祖李祘的后宫宜嫔成氏，在激烈又紧张的宫斗中，始终追求自己的幸福，选择以生活为重心的干练的宫女。直到遇见了想要一辈子守护的人，人生因此有了新的变化。



（图源：Facebook@MBC 드라마）

本剧将於11月5日首播，前两版预告可按右侧连结观看：王的微笑足以动摇国家！新剧《衣袖红镶边》预告：李世荣献上反省文，李俊昊微微一笑狙击女心～



（图源：YouTube@MBCdrama截图）

（封面图源：Facebook@MBC 드라마、YouTube@MBCdrama截图）

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