金南佶有望出演Netflix新作《盜賊》，演繹1920年代的痛快反擊

《盜賊：刀之聲音》是Netflix投資300億韓元的巨制，金南佶方面人士表示已經收到主角的出演邀約，正在討論中！

《盜賊：刀之聲音》是一部動作劇情片，以1920年代為背景，講述被奪走家園並驅逐出去的民眾痛快淋漓的報復反抗，是一個守護自己的家園、家族和同僚的故事，通過虛構的人物將失敗的歷史換成勝利的歷史。

金南佶接到的角色是奴隸出身的「李允」（音），沒讀過書也沒有讀書的條件，在身份制度被廢除后雖然身份從「賤民」變成「良民」，但心裡仍然是奴隸，聽少爺說成為軍人就會有所改善，於是從軍並參加到戰爭中。



韓國之前也有不少以日佔時期為背景的作品，但《盜賊》是全新的嘗試，採用「義大利式西部片（Spaghetti Western）」類型（人物不再善惡分明，主角設定反英雄、顛覆傳統，劇情展開快速），希望給大家帶來前所未見的觀影快感。 金南佶不僅有大量動作戲，也會有動人心弦的感情戲。

此外，金南佶目前行程已經排到明年：漫改劇《Island（靈甲鬼修羅）》剛剛開拍，SBS電視劇《讀懂惡之心的人們 》將在明年1月播出，如果確定出演《盜賊》的話也將在明年開拍並通過Netflix與觀眾見面。



（封面圖源：GILSTORY ENT.）

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