倍受姐姐們疼愛的形象！李到晛將與宋慧喬合作復仇新劇《The Glory》校園故事黑暗又悲傷～

李到晛和林秀晶的新劇即將播出，又出現了將與宋慧喬合作的新聞，不愧是大勢中的大勢男啊～。

最新消息，韓劇大勢男李到晛將出演金銀淑編劇的新作《The Glory》與女神級大前輩宋慧喬合作，經紀公司也表示：「確實收到了提案，目前正在積極討論中。」

《The Glory》講述夢想成為建築師的文東恩（宋慧喬 飾），在高中時期經歷殘忍的校園暴力而退學，她一直等到加害人結婚生子，其孩子小學入學之時，她成為那個孩子的班主任後，痛快地向加害人們以及旁觀者們復仇的邪惡又悲傷故事。

這也是宋慧喬與金編繼《太陽的後裔》後的二度合作，更邀請到了《青春紀錄》導演安吉鎬執導，團隊十分強大，若李到晛順利接演，也會大幅提升這部劇的期待度。



（圖源：KBS《太陽的後裔》、tvN《青春紀錄》官網截圖）

本劇目前播出電視台和時間未定，預計是全8集季播，100%事前製作。

兩位演員也各自有新劇即將開播！

▼李到晛&林秀晶《憂鬱症》於11月3日首播。



（圖源：IG@tvn_drama、Youtube@tvN drama截圖）

▼宋慧喬&張基龍《現正分手中》11月12日首播。



（圖源：facebook@SBSNOW、삼화네트웍스、UAA）

（封面圖源：IG@kyo1122、Netflix官網截圖）

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