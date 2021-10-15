宋慧乔近些年的的搭档Line：试问哪个女生不羡慕呢～♥

有些人的「搭档福」好到爆，要么是男神收割机，要么是女神收割机，但他们在宋慧乔面前都要退让一步，因为欧尼的手腕更胜一筹。

宋慧乔，韩娱圈三大「镇圈之宝」（宋慧乔、全智贤、金泰希）之一，国民公共财产，女神一般的存在！说起与之搭档过的男神们，从李秉宪、宋承宪，到元斌、炫彬、赵寅成，再到前夫宋仲基，哪一个不是影视剧圈响当当的人物，他们在剧中都曾为乔妹情迷心乱过，别说是观众们了，恐怕就连不少女明星都羡慕她的「搭档福」吧。



（图源：KBS《浪漫满屋》、KBS《他们的世界》、KBS《蓝色生死恋》、SBS《All In》官方剧照）



（图源：KBS《太阳的后裔》、SBS《那年冬天，风在吹》官方剧照）

这几年宋慧乔的搭档年纪越来越小，硬是从「男神收割机」变成了「弟弟收割机」，合作的弟弟还都是炙手可热的大势。最先搭档的是朴宝剑，1993年出生的朴宝剑在《男朋友》中和1979年的宋慧乔演起了姐弟恋，虽然该剧收视一般，但光是看著朴宝剑那张无瑕疵的帅颜和清澈的眼神每天都该通体舒畅，心情愉悦吧。



（图源： tvN《男朋友》官方剧照）

张基龙称得上是「姐姐收割机」，之前就曾和林秀晶演过情侣，这次又和宋女神合作，资源好到让人羡慕。人虽已经入伍服役了，但与宋慧乔拍摄的新剧《现在正在分手中》即将上档，完全不怕2年的「军白期」。从时不时曝光的路透照、花絮影片、台词排练现场来看，这一对无论是从气质、气场，还是从颜值、身高上都非常般配。



（图源：SBS《现在正在分手中》삼화네트웍스制片公司）

与张基龙的新剧还未开播呢，宋慧乔又拿下了一部新剧，搭档的小鲜肉李到晛，他要比前面两位大势年纪还小，1995年出生，与宋慧乔差了14岁，两人合作的还是金牌编剧金恩淑的新剧《The Glory》。消息一出立马震惊饭圈。 姐姐厉害了，这是要把圈内火爆的小鲜肉都合作一遍吗？虽然不知道宋慧乔和李到晛在剧中是怎样的关系，但按照韩剧的套路，作为男女主角的他俩应该会存在一点点感情线，即使是似有似无的暧昧也一定很吸引人。



（图源：IG@ldh_sky）

是不是很羡慕宋女神呢？颜值够高、演技够好、地位够稳，相信有不少弟弟演员也很期待和姐姐合作吧。

（封面图源：IG@juanxkui、@ldh_sky、tvN《青春纪录》官方剧照）

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