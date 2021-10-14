北韓媒體評論《魷魚遊戲》《D.P：逃兵追緝令》：「弱肉強食、野獸化的南朝鮮令人感到悲傷」

《魷魚遊戲》在全球爆紅，就連北韓媒體都發表文章進行評論，韓國網友看到之後的討論留言也讓人哭笑不得。

Netflix投資製作的韓劇《魷魚遊戲》講述456個人負債累累的人為了獲得巨額獎金而玩賭命遊戲的故事，雖然大逃殺題材早已不算新鮮，但因為對不同人物的個性做出了深刻和真實的描繪，在全球各國觀眾中獲得大量討論。



本月12日，北韓的對外宣傳網站《迴聲》（arirangmeari）也發表文章評論《魷魚遊戲》，稱這部劇「揭露了充滿弱肉強食和不正腐敗的、悖倫悖德成為日常的南朝鮮社會現實」，對於該劇獲得人氣的原因分析為「真實地挖掘了極端生存環境和弱肉強食蔓延的南朝鮮和資本主義社會現實」。



（圖源：IG@netflixkr）

文章對於因為欠債而參加遊戲的劇情設定做了簡要介紹，稱其「讓人感受到把人逼進極端的競爭之中，喪失人性、野獸化的南朝鮮社會的悲傷現實」，稱劇中的富人「制定弱肉強食的比賽規則，把淒慘殺戮的比賽視為娛樂並從中感受快樂」、「 把沒有錢的人當做棋子一樣玩弄」，從而「激發對不平等社會的憤怒」。



（圖源：IG@netflixkr）

此前，《回聲》在9月10日還發佈文章介紹並評論過Netflix另一部韓劇《D.P：逃兵追緝令》，稱該劇「通過展現追蹤因為無法忍受野蠻非人的暴力和虐待行為而逃離兵營的新隊員的過程，真實地揭露了南朝鮮軍隊的毫無紀律、暴力行為和腐敗。 」



韓國媒體對此進行報導后，韓國網民表示：「他們不是不允許看外國影視作品嗎？好像熱門新劇都有在追耶」、「是有什麼說別人腐敗的立場嗎」、「有沒有關於姜曉的影評？」、「不過講的也沒錯，確實是這樣TT」。

（封面圖源：Netflix官方圖片）

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