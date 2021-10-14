北韩媒体评论《鱿鱼游戏》《D.P：逃兵追缉令》：「弱肉强食、野兽化的南朝鲜令人感到悲伤」

《鱿鱼游戏》在全球爆红，就连北韩媒体都发表文章进行评论，韩国网友看到之后的讨论留言也让人哭笑不得。

Netflix投资制作的韩剧《鱿鱼游戏》讲述456个人负债累累的人为了获得巨额奖金而玩赌命游戏的故事，虽然大逃杀题材早已不算新鲜，但因为对不同人物的个性做出了深刻和真实的描绘，在全球各国观众中获得大量讨论。



本月12日，北韩的对外宣传网站《回声》（arirangmeari）也发表文章评论《鱿鱼游戏》，称这部剧「揭露了充满弱肉强食和不正腐败的、悖伦悖德成为日常的南朝鲜社会现实」，对於该剧获得人气的原因分析为「真实地挖掘了极端生存环境和弱肉强食蔓延的南朝鲜和资本主义社会现实」。



（图源：IG@netflixkr）

文章对於因为欠债而参加游戏的剧情设定做了简要介绍，称其「让人感受到把人逼进极端的竞争之中，丧失人性、野兽化的南朝鲜社会的悲伤现实」，称剧中的富人「制定弱肉强食的比赛规则，把凄惨杀戮的比赛视为娱乐并从中感受快乐」、「 把没有钱的人当做棋子一样玩弄」，从而「激发对不平等社会的愤怒」。



（图源：IG@netflixkr）

此前，《回声》在9月10日还发布文章介绍并评论过Netflix另一部韩剧《D.P：逃兵追缉令》，称该剧「通过展现追踪因为无法忍受野蛮非人的暴力和虐待行为而逃离兵营的新队员的过程，真实地揭露了南朝鲜军队的毫无纪律、暴力行为和腐败。 」



韩国媒体对此进行报导后，韩国网民表示：「他们不是不允许看外国影视作品吗？好像热门新剧都有在追耶」、「是有什么说别人腐败的立场吗」、「有没有关於姜晓的影评？」、「不过讲的也没错，确实是这样TT」。

（封面图源：Netflix官方图片）

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