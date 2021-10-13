《智異山》記者會趣味橫生！朱智勛：「我從小就是全智賢的粉絲！」全智賢：「為何我跟大叔們劇中是同齡？」

即將接檔《海岸村恰恰恰》於10月23日首播的tvN新劇《智異山》，今日下午舉辦全球記者會，編劇金銀姬與導演李應福，以及主要演員包含全智賢、朱智勛、吳政世、趙漢哲也都出席現場。

全智賢在劇中飾演智異山國立公園的王牌守山員徐伊江，和飾演新人守山員姜賢祖的朱智勛是前後輩關係，在朝夕相處下雙方關係逐漸有微妙的變化。兩人談起對彼此的印象，朱智勛提到自己從小就是全智賢的粉絲，電影《我的野蠻女友》和《暗殺》中的形象，讓他初次見面時感到很緊張，實際合作後發現前輩特別平易近人。

女神全智賢則是一改以往給人在浪漫愛情劇中的形象，變身幹練又強悍的守山員，她也說明並非因為要給人強悍女性的形象才選擇這作品，只希望能呈現出現代女性的自然感覺。全智賢也說自己原本就喜愛爬山，拍攝的過程中也讓她十分開心享受，劇組帶齊了所有裝備，讓她更能開心悠遊在山林裡，她的好體力也獲得大家的讚賞。

《智異山》劇中全智賢與同期守山隊隊友吳政世、趙漢哲愛鬥嘴的職場好友關係也是一大亮點，趙漢哲笑稱：「我們三個在劇中是同年齡，這點我非常開心。」但全智賢卻立刻跳出來喊冤：「我看完劇本有跟編劇說，我很無辜，為什麼要跟大叔要演同齡，要說服自己感到很掙扎。」讓大家覺得相當逗趣。

編劇金銀姬也提到，自己的前作品《信號》主角設定是警察，時常在人死後追查案件，這一次在《智異山》中設定主角為守山員，希望能在事故發生前搶救人命，全智賢也提到因為守山員是一個很特殊的行業，也希望藉此機會讓大家接觸到不一樣的故事。看他們如何守護智異山，在危急狀況下救出受難者，並且即將揭開藏在山中的秘密。10月23日首播。

（封面圖源：IG@tvn_drama）

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞