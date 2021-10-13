BLACKPINK Jisoo日前換新手機卻被罵「賣國奴」！韓網友：不用國產就是不愛國

BLACKPINK成員JISOO因為一隻手機被掛了一天的熱搜。

因為一張自拍照而被罵慘，Jisoo肯定沒想過。 10月12日，韓國多個交流網站出現了一篇名為「合約到期，毫不客氣」的帖子，指責的焦點就是11日Jisoo在個人IG上公開的一張自拍照。 Jisoo拿著新手機對鏡自拍，並寫道：「哇，終於換了，new phone， cute case（新手機，可愛的手機殼）。」有新手機上市，女明星換個手機怎麼了？



（圖源：IG@sooyaaa__）

韓國網民不滿的地方在於Jisoo所屬的BLACKPINK曾經是三星電子的代言人，合約一到期，她就換了三星競爭品牌的手機，還上網「炫耀」，這是有多不迫不及待啊？而事實卻是BLACKPINK代言的Galaxy A80合約早在2020年8月就結束了，這都已經過去1年了，她為什麼不能換個品牌呢？ 更有甚者甚至上升到了愛國標準，稱Jisoo不用國產手機就是賣國賊。



有不少粉絲替Jisoo抱不平，指出她所說的「終於換了」，並非是「終於換掉Galaxy 」的意思，而是表達對iPhone13的期盼，眾所周知13有多難搶，從訂購到拿到手最少要等1個月，Jisoo也只是單純表達了「手機終於拿到手了」的喜悅罷了 。



（圖源：IG@sooyaaa__）

不用國產就是不愛國嗎？

（封面圖源：IG@sooyaaa__）

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