【有片】《現在正在分手中》台詞排練現場也太養眼了吧！宋慧喬一句話聽得張基龍臉都紅了，害羞到低頭XD

韓劇《正在分手中》公開了台詞排練現場影片。

宋慧喬不愧是男神收割機，許久未拍作品的她一回歸立馬搭檔大勢演員張基龍，合作了新劇《正在分手中》。 日前，劇組公開了台詞排練現場影片，不僅讓觀眾們看到了喬妹依舊能打的顏值，還讓大家看到了入伍前的張基龍，也算是療癒了迷妹們見不到他的惆悵。

《現在正在分手中》由《浪漫醫生金師傅2》導演李吉福與《迷霧》的編劇諸仁合作打造。 宋慧喬飾演的河英恩，是時尚公司「The One」的設計組組長，是一位冷靜的現實主義者，也是很聰明沉穩的第一主義者。 亮相排練現場的喬妹披著一頭長髮，身穿黑色皮衣，整個人都散發著溫柔的氣質。 而張基龍則穿著一件領口用牛仔布點綴的黑色單寧服，從顏值和氣質上來看，兩位主角既般配又養眼。



지금 헤어지는 중입니다

대본리딩 떴는데 세훈이는 없당... pic.twitter.com/5pkeqb88mf — 미랑 (@miowww_sh) September 30, 2021

大家你一句我一句地對台詞，現場氛圍一片融洽，聽著前輩宋慧喬台詞的張基龍始終面帶笑容，盡顯暖男風範。 演員崔希瑞對宋慧喬說：「看來那個男人（張基龍）很喜歡你。 」宋慧喬自信地會答：「想不喜歡我都難。 」明明是其他兩人在對話，卻聽得張基龍忍不住嘴角上揚，他看了一眼宋慧喬之後更是害羞地低下頭，可是露出的8顆牙齒出賣了他，因為笑得實在太開心了，連面頰都開始泛紅。



《現在正在分手中》，講述的是與離別相關的愛情故事，41歲的宋慧喬牽手30歲的張基龍，明明相差10歲卻看不出任何年齡感，依舊CP感爆棚。 此外，該劇預計11月上線。

（圖源：facebook@SBSNOW、삼화네트웍스, UAA）

（封面圖源：facebook@SBSNOW、삼화네트웍스, UAA）

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