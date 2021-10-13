2021MAMA主持人敲定李孝利，史上首位女MC！順便再來複習一邊那些經典的MAMA舞台吧

K-POP界女神李孝利將擔任2021MAMA（Mnet Asian Music Awards亞洲音樂大獎）的主持人，她也是歷屆MAMA頒獎禮上的首位女主持。

MAMA是K-POP界的一大盛事，於1999年開始舉辦，近些年隨著韓流的盛行名聲享譽全亞洲，一度同屆頒獎典禮同時在多地舉行，風頭一時無兩。 而作為這一盛典的主持人，必然是奪人眼球的重要人物，能夠獨領風騷的定當是當下的大勢，縱觀之前的主持人，宋仲基、李昇基、宋承憲、PSY、李秉憲、朴寶劍、丁海寅，哪一位不是人氣爆棚的韓流巨星呢？

而2021年的MAMA首次起用了女主持人，選中的就是與K-POP歷史同進退的代表歌手李孝利，在歌壇沉浮20多年的李孝利既是K-POP的過去，也代表著K-POP的未來，是K-POP界舉足輕重的代表人物，能唱會跳，還會主持，地位也夠重。說起MAMA，不得不提李孝利和BIGBANG TOP在2008MKMF上突如其來的Kiss了，當年創下多高的話題度啊？（MAMA的前身為 MKMF/Mnet KM Music Festival）。



除此之外還有不少經典讓人回味至今，一起再來複習一邊吧。

2011 MAMA Super Junior《Sorry Sorry》

雖說二代團已經是「時代的眼淚」了，但Super Junior的現場放到現在也是高水準，「愛豆的公式」不是白叫的。



2012MAMA泫雅&張賢勝《Trouble Maker》

熱辣的泫雅，熱辣的舞台，各種挑逗撫摸的動作，如此狂野的即使是奔放的K-POP界也不多見！！媽媽，這是我能看的演出嗎???



2013MAMA EXO《咆哮》+《狼與美女》

從INTRO開始就是史詩級，硬是把頒獎禮搞成了自家演唱會的感覺。 當年的完整體現在再也看不到了。



2015MAMA PSY《江南Style》

鳥叔唱《江南Style》不奇怪，勁爆的是那場演出里驚現周潤發，他和鳥叔、BigBang同台跳舞了，這算不算世紀大合作。



2015MAMA 朴軫泳《Honey》

史上第一個在大型頒獎禮上用腳彈奏鋼琴的人！！！足以在K-POP史上留下濃重的一筆！





2017MAMA BTS《Mic Drop》

全員西裝Look，一個站姿就能燃爆全場，歌喉、舞姿、控場，絕對的頂流實力。



2018MAMA MAMAMOO華莎《Don't》

一身紅色漆皮緊身衣的華莎一亮相就炸了全場，能夠改變白瘦幼審美的就只有華莎女王本尊了。



不知道今年的MAMA又會留下怎樣的經典呢？ 讓我們一起期待吧。

（封面圖源：李孝利舊IG）

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