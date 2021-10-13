倍受姐姐们疼爱的形象！李到晛将与宋慧乔合作复仇新剧《The Glory》校园故事黑暗又悲伤～

李到晛和林秀晶的新剧即将播出，又出现了将与宋慧乔合作的新闻，不愧是大势中的大势男啊～。

最新消息，韩剧大势男李到晛将出演金银淑编剧的新作《The Glory》与女神级大前辈宋慧乔合作，经纪公司也表示：「确实收到了提案，目前正在积极讨论中。」

《The Glory》讲述梦想成为建筑师的文东恩（宋慧乔 饰），在高中时期经历残忍的校园暴力而退学，她一直等到加害人结婚生子，其孩子小学入学之时，她成为那个孩子的班主任后，痛快地向加害人们以及旁观者们复仇的邪恶又悲伤故事。

这也是宋慧乔与金编继《太阳的后裔》后的二度合作，更邀请到了《青春纪录》导演安吉镐执导，团队十分强大，若李到晛顺利接演，也会大幅提升这部剧的期待度。



（图源：KBS《太阳的后裔》、tvN《青春纪录》官网截图）

本剧目前播出电视台和时间未定，预计是全8集季播，100%事前制作。

两位演员也各自有新剧即将开播！

▼李到晛&林秀晶《忧郁症》於11月3日首播。



（图源：IG@tvn_drama、Youtube@tvN drama截图）

▼宋慧乔&张基龙《现正分手中》11月12日首播。



（图源：facebook@SBSNOW、삼화네트웍스、UAA）

（封面图源：IG@kyo1122、Netflix官网截图）

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