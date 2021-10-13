人氣漫畫改編！河錫辰、高媛熙繼《你的管家》將再度合演《米蟲的一日三餐》

是「吃播」劇呢～！聽說原著漫畫看起來就很好吃！

製作公司Playlist與Studio N昨（12）日公開了新劇《米蟲的一日三餐》陣容，主演為河錫辰、高媛熙與林玹珠，其中河錫辰與高媛熙是二度合作。

（圖源：IG@playlist_studio）

《米蟲的一日三餐》改編自漫畫家CHEESE於Naver連載之同名人氣漫畫，講述分手後仍吃得下飯的待業者載浩，他的每一日三餐故事。顧名思義，此劇將有滿滿的「吃播」內容。



河錫辰飾演從國文系畢業後，已5年都在準備公職考試，連2年待業的非自願無業的「金載浩」。 從小，載浩就很聽母聽的話「按時一日吃三餐」，所以無論有什麼事，他都習慣先填飽自己的肚子。也許是因為定時吃飯的好習慣，他自然而然擁有健康的身體和精神，但隨著待業時間越長，他的經濟壓力與自卑感也越來越強。雪上加霜的是，他和先行就業的女友分手了。



高媛熙飾演了主張在最近這個低利率時代「只能吃剩的」，自發性的無業的「余恩浩」。歷經於廣告公司工作不分晝夜工作差點過勞死的危機，她辭職成為無業遊民近3個月，決心過把自己當作貴賓來活，首先只想好好吃飯，是這個時代真正的「Cool Kid」。



此為河錫辰自去年《當我最漂亮的時候》時隔1年回歸，不過這段時間曾客串好友金知碩的作品《月刊家》。高媛熙則是繼自《Okay！光姊妹》9月結局後迅速回歸。《米蟲的一日三餐》將是河錫辰與高媛熙繼2018年《你的管家》（下圖左二與左三）再次合作，只不過當時並非一對，這次在《無業遊民三餐》是否組成CP就端看播出了，而這也是河錫辰簽入新經紀公司Koo Management以來，首次與同門的高媛熙合作。

（圖源：FB@KBSdrama）

另一位女主角「徐秀景」由今年曾主演kakao TV《今天開始引擎On》的林玹珠飾演，和另外兩位主角不同的是，她不是無業遊民，是大企業通訊公司職員。雖然如願以償就業，但在公司忙得不可開交，生活過得很疲憊。他就是在浩的前女友，因為兩人性格不合而提出分手。



除了河錫辰、高媛熙與林玹珠，合照也能看見高宇鎮與李相鎮同在陣容。高宇鎮飾演徐秀晶的公司後輩「姜敘俊」；李相鎮飾演在浩的朋友「金正賢」。

（圖源：IG@playlist_studio）

《米蟲的一日三餐》將在12月正式公開。



（封面圖源：IG@playlist_studio、FB@KBSdrama）

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