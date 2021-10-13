求《柔美的細胞小將》加上「柔美最終老公」這個角色！「年下男+健身宅男」設定太適合這些男演員了～

大家最近在追什麼劇呢？ 《柔美的細胞小將》靠著實力選角和可愛動畫，成功引起話題。

金高銀扮演的女主劇柔美甜美可人，第一季的男主角「具雄」，也是柔美的第一任男友由安普賢飾演。而珍榮也確定加盟第二季，將以柔美的第二任男友「劉八筆」登場，同時是公司的人氣行銷部代理！不過，看過漫畫的觀眾一定知道，劉八筆也只是柔美生命中的過客，她最後的老公是「馴鹿」。



（圖源：TVING《柔美的細胞小將》）

期待《柔美的細胞小將》能夠放出「馴鹿」人設的觀眾們甚至還精心挑起了男演員，「馴鹿」的人物特點就是「年下男」、「宅男+酷愛在家裡運動的大型犬」。綜合以上兩點，且考慮到身高差，網友們覺得這些「年下」男演員很適合來演「馴鹿」一角。



（圖源：網漫《柔美的細胞小將》截圖）

孔明

自帶天然呆氣質，看上去毫無攻擊性，但健碩的好身材透露出他肯定有在好好運動。



南柱赫

工作時精明，回到家就放空，一笑就會露出乾淨的大白牙，傻傻的樣子最可愛。



徐康俊

從這麼純真的男孩子嘴裡說出一句「姐姐，我喜歡你」，誰受得了？「白雪CP」多少人還記得？



（圖源：IG@seokj1012）

李到晛

既有年下男的可愛，又有霸道氣質，在外你得聽我的，在家我就聽你的！



蔡鍾協

表面手無縛雞之力，實則一身腱子肉，整個魅力大爆發啊~



安孝燮

高挑的身材、精緻的臉蛋，加上野獸級肌肉，笑起來陽光溫柔，不笑時是酷酷的拽男，正適合人設上下班完全不同的氣場。



羅人友

可愛無害的長相超貼人設。



（封面圖源：JTBC《無法抗拒的他》、《回到18歲》、《浪漫的體質》、tvN《Start Up》官方劇照）

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