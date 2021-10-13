人气漫画改编！河锡辰、高媛熙继《你的管家》将再度合演《米虫的一日三餐》

是「吃播」剧呢～！听说原著漫画看起来就很好吃！

制作公司Playlist与Studio N昨（12）日公开了新剧《米虫的一日三餐》阵容，主演为河锡辰、高媛熙与林玹珠，其中河锡辰与高媛熙是二度合作。

（图源：IG@playlist_studio）

《米虫的一日三餐》改编自漫画家CHEESE於Naver连载之同名人气漫画，讲述分手后仍吃得下饭的待业者载浩，他的每一日三餐故事。顾名思义，此剧将有满满的「吃播」内容。



河锡辰饰演从国文系毕业后，已5年都在准备公职考试，连2年待业的非自愿无业的「金载浩」。 从小，载浩就很听母听的话「按时一日吃三餐」，所以无论有什么事，他都习惯先填饱自己的肚子。也许是因为定时吃饭的好习惯，他自然而然拥有健康的身体和精神，但随著待业时间越长，他的经济压力与自卑感也越来越强。雪上加霜的是，他和先行就业的女友分手了。



高媛熙饰演了主张在最近这个低利率时代「只能吃剩的」，自发性的无业的「余恩浩」。历经於广告公司工作不分昼夜工作差点过劳死的危机，她辞职成为无业游民近3个月，决心过把自己当作贵宾来活，首先只想好好吃饭，是这个时代真正的「Cool Kid」。



此为河锡辰自去年《当我最漂亮的时候》时隔1年回归，不过这段时间曾客串好友金知硕的作品《月刊家》。高媛熙则是继自《Okay！光姊妹》9月结局后迅速回归。《米虫的一日三餐》将是河锡辰与高媛熙继2018年《你的管家》（下图左二与左三）再次合作，只不过当时并非一对，这次在《无业游民三餐》是否组成CP就端看播出了，而这也是河锡辰签入新经纪公司Koo Management以来，首次与同门的高媛熙合作。

（图源：FB@KBSdrama）

另一位女主角「徐秀景」由今年曾主演kakao TV《今天开始引擎On》的林玹珠饰演，和另外两位主角不同的是，她不是无业游民，是大企业通讯公司职员。虽然如愿以偿就业，但在公司忙得不可开交，生活过得很疲惫。他就是在浩的前女友，因为两人性格不合而提出分手。



除了河锡辰、高媛熙与林玹珠，合照也能看见高宇镇与李相镇同在阵容。高宇镇饰演徐秀晶的公司后辈「姜叙俊」；李相镇饰演在浩的朋友「金正贤」。

（图源：IG@playlist_studio）

《米虫的一日三餐》将在12月正式公开。



（封面图源：IG@playlist_studio、FB@KBSdrama）

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