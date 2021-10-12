「真玩版」《魷魚遊戲》來了！阿聯韓國文化中心招募30名玩家重現劇中遊戲

前有位於法國巴黎的《魷魚遊戲》快閃咖啡廳，現在阿聯這邊的韓國文化中心也玩起來了，看得人心癢手癢啊XD

Netflix韓劇《魷魚遊戲》公開近一個月以來人氣只升不降，不僅成為Netflix有史以來觀看次數最多的非英語劇集、帶動Netflix股價上漲，全球觀眾更紛紛在網上挑戰椪糖遊戲、 購買劇中同款運動服，Netflix還在巴黎成功開幕了快閃咖啡廳。



近日位於阿拉伯聯合大公國的韓國文化中心（KCC）也宣佈招募當地民眾一起玩劇中遊戲，內容包括「123木頭人」、戳椪糖、打彈珠、 打畫片等等，將於今天下午和晚間在位於阿布達比的韓國文化中心分兩場進行。 屆時30位參與者將分成兩組並穿上有《魷魚遊戲》LOGO的制服，工作人員則將穿著印有圓圈、三角和方形的工作服，還原度相當高！



韓國文化中心表示，這些遊戲雖然在劇中看起來比較殘酷和戲劇化，但實際上都是韓國兒童一直以來在玩的遊戲，希望通過這次活動讓當地民眾更加了解韓國文化。想參加活動的話只需回答幾個問題以證實自己對該劇的了解程度即可，上月底開放網路報名后立即收到大量申請，不過韓國文化中心考慮到安全問題，最終仍然只選出30人。可以放心的是，即便在遊戲中被「淘汰」仍然可以繼續觀看其他人玩遊戲，而贏家雖然沒有巨額獎金，都會獲得韓國文化中心準備的禮物。



如果接到這張神秘名片的邀請，大家會不會想去參加呢？ XD

（封面圖源：IG@netflixkr，Youtube@Korean Cultural Center in the UAE截圖）

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