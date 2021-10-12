[花絮片]《海岸村恰恰恰》甜米露CP默契十足不照本即興放閃！金宣虎耍帥揮桿過猛敲到頭

上週播出的第13集與第14集訊息量超大，而花絮也是精彩又可愛。洪斗植（식）與尹惠珍（혜）所組成的甜米露（식혜）CP在劇中的甜蜜互動竟都是即興演出！現場的人是不是看得都嘴角上揚啦！



（圖源：YouTube@tvN drama 截圖）

第13集斗植的生日宴，村民們都一起來洪班長家慶祝，拍攝現場也像野餐一樣的輕鬆愉快，金宣虎還一邊烤肉一邊自顧自吃了起來，旁邊寶拉一家人也都是真實享用美食中。最後村民們趕緊自動退席留給兩人空間，劇中雖然只播出到洪班長說村民的演技真爛，但花絮中還有更多即興台詞，譬如金宣虎問「我會不會笑得太開心」，申敏兒說「因為是生日開心嘛!」，後來金宣虎更是惹得申敏兒直接笑場，不過卻是導演很滿意的即興演出。



（圖源：YouTube@tvN drama 截圖）



到了試喝海帶湯的橋段，惠珍看洪班長喝得津津有味也要求要嚐嚐看，情侶可愛互動同樣也是即興演出，金宣虎對著穿上紅配綠的申敏兒說：「現在聖誕節大家會搜尋「尹惠珍的衣服」了。」惠珍還偷槌洪班長手臂一下，超甜互動相當自然。



（圖源：YouTube@tvN drama 截圖）

高爾夫約會正式上果嶺前，金宣虎已經迫不及待用傘模擬揮桿動作了，而惠珍要求他今日要說敬語，劇中沒拍到的畫面是他想翻白眼覺得「人生好難」的表情。正式開拍時因為揮桿過猛，金宣虎還敲到自己的後腦勺，引發現場笑聲，他有些耍帥不成只好尷尬走到旁邊，工作人員一直對著他喊「沒關係」，劇中一桿進洞完美收尾的畫面也NG了好幾次。



（圖源：YouTube@tvN drama 截圖）



（圖源：YouTube@tvN drama 截圖）

李相二所飾演的池PD也在劇中大展歌喉，本人的歌聲非常溫柔，工作人員都給了200％的肯定。洪班長在此場面從遠處望向正在欣賞學長表演的惠珍，立即衝過來說要跟她借一步說話，不過只見金宣虎走了出去又回頭，原來是他以為工作人員有Cue他，造成他太早登場了……只好NG重來啦！本集最精彩應該就是洪班長委屈被打的那分鐘！下週揭開謎底。



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（封面圖源：YouTube@tvN drama 截圖）

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