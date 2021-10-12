[有雷]《海岸村恰恰恰》洪班長面臨最大危機！願望清單暗示結局「和妳一起永遠幸福」（EP13－14）

[有雷]下週即將進入結局的《海岸村恰恰恰》最近令人感動落淚的場面不少，不僅是大家矚目的甜米露CP，村民夫妻之間的故事也令人動容。

但洪班長的心痛過往漸漸揭曉，原來與他牽連的事故受害者不只一位！

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洪班長（金宣虎飾）的生日到了，村民們依照往例都聚集到他家中熱情慶祝，不過也懂得看臉色早早退場，留給他與惠珍（申敏兒飾）獨處時光，雖然喝到了超鹹海帶湯，洪班長也回贈一罐新釀的酒，希望明年的此時兩人能一起開瓶共飲，惠珍若談起未來，洪班長總是不正面回應。



（圖源：Facebook@tvN drama）

惠珍的友人冷不防從首爾來到公辰，大都市的傲嬌氣息就像當時剛來此地的惠珍，難免也激起了惠珍的自尊心，想不到她口中的「歐巴」洪班長一口答應高爾夫球聚會，還打得一手好球，惠珍還不忘說出他的出色能力與學歷，顯得超自豪開心，但友人的結論一樣是「要結婚的話還是要有固定工作吧！」又再度令惠珍陷入思考。



（圖源：Facebook@tvN drama）

惠珍不只一次問了洪班長：「不想回首爾嗎？」「消失的五年你去哪裡了？」洪班長的回應都簡單帶過，「只是平凡的上班族」這答案不足以滿足惠珍的疑問。兩人一同經歷寶拉媽媽順利生下二寶，內心也相當激動，不免也想像起兩人的未來，惠珍依舊得不到答案，只得到洪班長滿臉淚痕的道歉。惠珍認為洪班長需要一些時間，因此提出兩人暫時先不再見面。



（圖源：Facebook@tvN drama）

洪班長在這時期顯得非常被動，畢竟女友說什麼他都只能照辦，他開始失去了自信，是否自己真的配不上惠珍？而惠珍在傷心之餘也聽進了華貞的開導，「有些事對某些人很容易開口，對某些人很難。」「斗植從小習慣孤獨，只知道忍耐情緒而不是向人傾訴。我覺得尹醫師能成為斗植的樹洞。」惠珍的心也漸漸平緩下來，主動告訴洪班長願意等待到他開口的那一天。



（圖源：Facebook@tvN drama）

原來照片中的人是將洪班長視為親弟弟照顧的大學前輩，曾在祭祀時向爺爺保證照顧斗植，而讓斗植感動落淚，還讓斗植到他公司擔任實習生，送上一套昂貴的黑色西裝，也就是洪班長高掛在衣櫥的那一套。照片中的女人是學長的妻子，在告別式場上曾因無法接受而大罵斗植「死的人應該是你」，因此造成斗植心中極大陰影，自己害死爺爺與前輩，沒有幸福的資格。



（圖源：Facebook@tvN drama）

不過沒想到照片中的女子竟然與池PD是表姊弟關係，也說明了池PD未出席表姊的婚禮，因此洪班長不知道這段關係。在慶功宴上池PD深情演唱了一首情歌，洪班長望著惠珍臉上帶著甜甜笑容，決定在此時開口把事情說個清楚，惠珍也說好慶功宴結束後願意傾聽。沒想到劇組的副導演都河，這才知道洪班長的本名，衝上前去確認後就直接一拳打上去，「我爸爸半身不遂都是你造成的」，讓全場村民與拍攝團隊非常錯愕，原來洪班長的事件牽涉不只一個家庭……



（圖源：Netflix@《海岸村恰恰恰》截圖）

慶幸的是《海岸村恰恰恰》僅剩下下週兩集，洪班長的眼淚不會太多，在他的願望清單裡，包含了「親手製作禮物送她」「一起衝浪」「製作香氛蠟燭」「平時一起坐著讀書」，下一個原本寫著「給妳幸福」，他卻劃掉了而改為「和妳一起永遠幸福」，兩人是否能達成這個願望呢？惠珍接到來自首爾的工作邀約，她會離開公辰嗎？讓大家一起死守最終回！



（圖源：Netflix@《海岸村恰恰恰》截圖）

（封面圖源：Facebook@tvN drama/ Netflix@《海岸村恰恰恰》截圖）

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