鄭好娟自己可能都沒想過現在的人氣，4個月前她是這樣的介紹自己～

2021年9月17日，鄭好娟的生活被分為前後兩部份。

近期最熱的絕對就是Netflix播出的《魷魚遊戲》了，連續十多天蟬聯世界榜單第一名，主演陣容被大力關注。 其中飾演脫北的年輕女孩「姜曉」的鄭好娟讓人眼前一亮，因為這部劇不僅是她的首部作品，還能和李政宰、朴海秀等大咖飆戲，不僅演技沒有被遮擋住，甚至表現奪目，引來全球劇迷的關注。

（圖源：Netflix《魷魚遊戲》）

在出演《魷魚遊戲》之前，鄭好娟其實在模特圈已經是一位王者了，曾是全球Top 50的模特，但是跨界到了影視劇圈，她則是一張白紙，如同4個月前，她的自我介紹。今年6月，鄭好娟通過YouTube頻道「SARAM娛樂LOG IN」公開了自己的日常生活，衝著鏡頭開心打招呼的她大大咧咧地說道：「大家可能不認識我，之前當過一段時間的模特兒，最近剛剛開始接觸表演，就是一群名不見經傳的人中的一個，很高興認識大家。」 一邊說還一邊鼓掌，雖然戴著口罩，但依舊能感受到她面對鏡頭時的羞澀。



可能真的應驗了那句老話「小火靠捧，大火靠命」，9月17日《魷魚遊戲》在Netflix上線之後，鄭好娟憑藉亮眼的演技火速出圈，從默默無聞的「小透明」一躍成為了連諸多國際明星都開始關注的大勢，她的粉絲裡不乏大牌，如球星Ronaldo、《實習醫生格蕾》女主Ellen Pompeo、英國女歌手Dua Lipa、美國歌手Pharrell等等。短短一個月IG賬號漲粉千萬，這躥紅的速度絕對是火箭發射級別。 在尚未出演該部作品之前，鄭好娟的IG粉絲為40萬左右，而因為這部劇，她一個月暴漲粉絲高達至1900餘萬，風頭一時無兩。 並且該瘋漲模式並沒有停止，甚至已經超越了此前IG粉絲最多的兩名韓國女演員李聖經和宋慧喬了，如此令人震驚的粉絲增長率，確實對於一個剛出道的新人演員來說是莫大的肯定。

（圖源：IG@hoooooyeony截圖）

鄭好娟作為後起之秀，知名度和人氣直接趕超多位前輩，可見其實力和口碑非同凡響，相信在將來，她還會有更加出色的表現，讓我們共同拭目以待。

（圖源：IG@hoooooyeony截圖）

（封面圖源：IG@hoooooyeony）

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究