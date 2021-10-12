[有雷]《海岸村恰恰恰》洪班长面临最大危机！愿望清单暗示结局「和你一起永远幸福」（EP13－14）

[有雷]下周即将进入结局的《海岸村恰恰恰》最近令人感动落泪的场面不少，不仅是大家瞩目的甜米露CP，村民夫妻之间的故事也令人动容。

但洪班长的心痛过往渐渐揭晓，原来与他牵连的事故受害者不只一位！

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洪班长（金宣虎饰）的生日到了，村民们依照往例都聚集到他家中热情庆祝，不过也懂得看脸色早早退场，留给他与惠珍（申敏儿饰）独处时光，虽然喝到了超咸海带汤，洪班长也回赠一罐新酿的酒，希望明年的此时两人能一起开瓶共饮，惠珍若谈起未来，洪班长总是不正面回应。



（图源：Facebook@tvN drama）

惠珍的友人冷不防从首尔来到公辰，大都市的傲娇气息就像当时刚来此地的惠珍，难免也激起了惠珍的自尊心，想不到她口中的「欧巴」洪班长一口答应高尔夫球聚会，还打得一手好球，惠珍还不忘说出他的出色能力与学历，显得超自豪开心，但友人的结论一样是「要结婚的话还是要有固定工作吧！」又再度令惠珍陷入思考。



（图源：Facebook@tvN drama）

惠珍不只一次问了洪班长：「不想回首尔吗？」「消失的五年你去哪里了？」洪班长的回应都简单带过，「只是平凡的上班族」这答案不足以满足惠珍的疑问。两人一同经历宝拉妈妈顺利生下二宝，内心也相当激动，不免也想像起两人的未来，惠珍依旧得不到答案，只得到洪班长满脸泪痕的道歉。惠珍认为洪班长需要一些时间，因此提出两人暂时先不再见面。



（图源：Facebook@tvN drama）

洪班长在这时期显得非常被动，毕竟女友说什么他都只能照办，他开始失去了自信，是否自己真的配不上惠珍？而惠珍在伤心之余也听进了华贞的开导，「有些事对某些人很容易开口，对某些人很难。」「斗植从小习惯孤独，只知道忍耐情绪而不是向人倾诉。我觉得尹医师能成为斗植的树洞。」惠珍的心也渐渐平缓下来，主动告诉洪班长愿意等待到他开口的那一天。



（图源：Facebook@tvN drama）

原来照片中的人是将洪班长视为亲弟弟照顾的大学前辈，曾在祭祀时向爷爷保证照顾斗植，而让斗植感动落泪，还让斗植到他公司担任实习生，送上一套昂贵的黑色西装，也就是洪班长高挂在衣橱的那一套。照片中的女人是学长的妻子，在告别式场上曾因无法接受而大骂斗植「死的人应该是你」，因此造成斗植心中极大阴影，自己害死爷爷与前辈，没有幸福的资格。



（图源：Facebook@tvN drama）

不过没想到照片中的女子竟然与池PD是表姊弟关系，也说明了池PD未出席表姊的婚礼，因此洪班长不知道这段关系。在庆功宴上池PD深情演唱了一首情歌，洪班长望著惠珍脸上带著甜甜笑容，决定在此时开口把事情说个清楚，惠珍也说好庆功宴结束后愿意倾听。没想到剧组的副导演都河，这才知道洪班长的本名，冲上前去确认后就直接一拳打上去，「我爸爸半身不遂都是你造成的」，让全场村民与拍摄团队非常错愕，原来洪班长的事件牵涉不只一个家庭……



（图源：Netflix@《海岸村恰恰恰》截图）

庆幸的是《海岸村恰恰恰》仅剩下下周两集，洪班长的眼泪不会太多，在他的愿望清单里，包含了「亲手制作礼物送她」「一起冲浪」「制作香氛蜡烛」「平时一起坐著读书」，下一个原本写著「给你幸福」，他却划掉了而改为「和你一起永远幸福」，两人是否能达成这个愿望呢？惠珍接到来自首尔的工作邀约，她会离开公辰吗？让大家一起死守最终回！



（图源：Netflix@《海岸村恰恰恰》截图）

（封面图源：Facebook@tvN drama/ Netflix@《海岸村恰恰恰》截图）

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