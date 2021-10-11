疯狂撒狗粮啊！奇太映♥柳真夫妇合体出演综艺《新品上市便利餐厅》，甜蜜日常生活公开！

奇太映一直有出演综艺《新品上市便利餐厅》，节目中他也会提到妻子柳真！

而《新品上市便利餐厅》将迎来100期，夫妻俩要一起出演啦！制作组甚至还剪吴允熙《The Penthouse》的片段：「谢谢你们邀请我到这么好的地方，我第一次参加这种派对。」



（图源：KBS@《新品上市便利餐厅》截图）

之后，就是夫妻俩在家放闪的画面，奇太映之前曾透露：「我妻子很忙（在拍摄《The Penthouse》），已经6～7个月期间没有经常见面。」两人一起煮咖啡、逛超市，柳真也说：「好久没有这样了。」



（图源：KBS@《新品上市便利餐厅》截图）



（图源：KBS@《新品上市便利餐厅》截图）

（延伸阅读：奇太映看妻子柳真《The Penthouse》吻戏表情管理失败！还不停放闪：「她是我遇见之中最好的人」）

柳真煮菜时，奇太映就在背后黏著，还说著：「我都要流泪了，因爲能跟你在一起，我真是高兴到什么都顾不了了。」柳真还提到了两人初次相遇的故事，实在太让人好奇还有什么样的反转呢！制作组也表示：「不仅可以看到奇太映、柳真夫妻甜蜜日常生活，还可以看到他们一起制作各种食物，希望大家多多关注。」节目将在15日播出～



（图源：KBS@《新品上市便利餐厅》截图）



（图源：KBS@《新品上市便利餐厅》截图）



（图源：KBS@《新品上市便利餐厅》截图）

（封面图源：KBS@《新品上市便利餐厅》截图）

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