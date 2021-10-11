「高顏值兼長腿CP」李聖經、金永大《流星》讀劇照公開！尹鐘焄、CNBLUE李正信、Girl's Day素珍亦現身

網友們力讚這對CP啊～！而且《The Penthouse》就有三位演員再次合作XD

李聖經與金永大將詮釋姐弟戀，主演的新劇《流星》9月底已開拍，今公開了閱讀劇本現場照，尹鐘焄、CNBLUE李正信與Girl’s Day素珍等演員也露臉。

《流星》劇情以藝人及其工作人員為題材，講述演藝圈亮眼的明星們，背後有著替他們收拾殘局的辛苦工作人員，關於經紀公司公關組長吳韓星與明星孔泰成之間愛恨交織的浪漫故事。

李聖經飾演經紀公司公關組組長吳寒星，具有卓爾不群的口才和出色的應變能力，在業界名聲響亮。她負責經紀公司旗下藝人孔泰成的業務，孔泰成那擁有天使般微笑、對外完美無缺的頂級明星，卻成了自己的天敵，孔泰成即由金永大飾演。



李聖經與金永大這對高顏值兼長腿CP合照（下圖）一公開，就被網友力讚：「李聖經真的很漂亮啊」、「李聖經的腿瘋了」、「金永大好帥」、「李聖經真的很高，看到碩勳（金永大在《The Penthouse》戲名）比想像中還高更嚇一跳」、「兩人腿都好長，臉又很漂亮」。



合照中也可見到尹鐘焄、金允慧、Girl’s Day朴素珍、CNBLUE李正信（由左至右）。尹鐘焄繼《The Penthouse》再次合作，飾演孔泰成的親哥哥兼經紀人，金允慧飾演保鑣出身的經紀人，李正信則飾演經紀公司聘用律師，而朴素珍的角色訊息尚未有任何消息透露。

除了以上演員，同樣演出過《The Penthouse》的河道權，以及張姬令、N.Flying李承協先前也確認在演出陣容內。

《流星》將在2022年於tvN上檔，並作為iQIYI原創劇與觀眾見面。

（封面圖源：FB@iQIYI）

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