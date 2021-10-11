綜藝版《羽毛球少年團》今首播！梁世燦、尹賢敏、尹斗俊、勝寬等組成《羽毛球男孩》

這陣容能不看嗎!!!

韓國前陣子才有電視劇《羽毛球少年團》，現在又有綜藝節目《羽毛球男孩》，今晚熱血開播。



《羽毛球男孩》企劃呈現一群活力青年們的橫衝直撞羽毛球挑戰記，將描述這群熱血的羽球新手們挑戰全國各地高手，最後參加全國大賽的旅程。找上了2008年北京奧運男子羽球金牌得主李龍大，以及女子羽球張水榮選手擔任教練。



「羽毛球男孩」九人團隊來自綜藝、演技與歌謠各界，包括張聖圭、尹賢旻、梁世燦、尹斗俊（Highlight）、吳尚旭、勝寬（SEVENTEEN）、金珉基與鄭東元。其中幾位來頭可不小，張聖圭為現任藝人羽球同好會會長，尹賢旻為職業棒球選手出身，尹斗俊是「體育豆」（體育表現佳的愛豆）鼻祖，吳尚旭為2020東京奧運擊劍金牌，而梁世燦據透露是羽毛球男孩團隊中的「諸葛孔明」。



節目的張世熙PD還透露9位羽毛球男孩團隊合作出乎意料的好，打羽球時相當有熱情，就算是下了節目之後，還會進行個人訓練呢！整個製作團隊都很期待他們隨著節目裡的比賽發展，羽球實力更高一等。



《羽毛球男孩》將於今日起，每週一晚間8點40分於tvN首播。

▼預告







（封面圖源：FB@@cjtvngo）

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