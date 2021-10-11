《柔美的細胞小將》朴珍榮男扮女裝氣質超出眾～，韓劇史上最晚出現的男二！

朴珍榮真的是太有潛力了～。

tvN 人氣漫改劇《柔美的細胞小將》的男二終於登場，由朴珍榮飾演的劉八筆在 EP.7~8 出現，被觀眾們譽為韓劇史上最晚出現的男二。

劉八筆在是柔美（金高銀 飾）的公司同事，擔任營銷部代理，經常露出迷人微笑的人氣男。



（圖源：IG@tving.official）

因為跟柔美住得很近，兩人多次巧遇，從問路、上班途中到買菜等等，他的種種行為也讓細胞小將們擔心，會漸漸走進柔美的心中。重點是長得帥，親切的行為也容易讓人心動～。



（圖源：IG@tving.official）

「撿到傘後親切地歸還」、「慢跑巧遇後一起喝東西閒聊」、「貼心提醒對方，人少適合跑步的時間」、「注意到對方換造型，稱讚對方很好看」的以上幾種行為，雖然作為男人是有點曖昧，但如果變成是女生的話…。

想成是女生就變得很合理，但現實中依舊是男生啊～！而且，劇情簡介中都有提到他是柔美的下一任男友，究竟劇情會如何產生變故呢？

PS：朴珍榮女裝真的蠻好看，蠻有氣質的！



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（封面圖源：IG@tving.official）

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