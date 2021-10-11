《柔美的細胞小將》朴珍榮男扮女裝氣質超出眾～，韓劇史上最晚出現的男二！

《柔美的細胞小將》朴珍榮男扮女裝氣質超出眾～，韓劇史上最晚出現的男二！

韓劇   2021年10月11日   星期一11:41   MiJimin   22

朴珍榮真的是太有潛力了～。

tvN 人氣漫改劇《柔美的細胞小將》的男二終於登場，由朴珍榮飾演的劉八筆在 EP.7~8 出現，被觀眾們譽為韓劇史上最晚出現的男二。

劉八筆在是柔美（金高銀　飾）的公司同事，擔任營銷部代理，經常露出迷人微笑的人氣男。

（圖源：IG@tving.official）

因為跟柔美住得很近，兩人多次巧遇，從問路、上班途中到買菜等等，他的種種行為也讓細胞小將們擔心，會漸漸走進柔美的心中。重點是長得帥，親切的行為也容易讓人心動～。

（圖源：IG@tving.official）

「撿到傘後親切地歸還」、「慢跑巧遇後一起喝東西閒聊」、「貼心提醒對方，人少適合跑步的時間」、「注意到對方換造型，稱讚對方很好看」的以上幾種行為，雖然作為男人是有點曖昧，但如果變成是女生的話…。

想成是女生就變得很合理，但現實中依舊是男生啊～！而且，劇情簡介中都有提到他是柔美的下一任男友，究竟劇情會如何產生變故呢？

PS：朴珍榮女裝真的蠻好看，蠻有氣質的！

（圖源：IG@tving.official）

（封面圖源：IG@tving.official）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • 還有史上出現最晚的男主
    2小時前
  • 最被無視的男主（紙片漫畫人）
    2小時前
  • 跟具雄比起來我覺得八筆適合多了！ （誰叫具雄旁邊有那個Sally😡😡😡）
    2小時前
  • 超好笑der
    2小時前
  • 珍榮扮女裝也蠻美的😄
    1小時前
→更多留言...(17)
在Facebook上的留言
主頁 » 韓劇 » 《柔美的細胞小將》朴珍榮男扮女裝氣質超出眾～，韓劇史上最晚出現的男二！
© 2021 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手