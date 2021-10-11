综艺版《羽毛球少年团》今首播！梁世灿、尹贤敏、尹斗俊、胜宽等组成《羽毛球男孩》

这阵容能不看吗!!!

韩国前阵子才有电视剧《羽毛球少年团》，现在又有综艺节目《羽毛球男孩》，今晚热血开播。



《羽毛球男孩》企划呈现一群活力青年们的横冲直撞羽毛球挑战记，将描述这群热血的羽球新手们挑战全国各地高手，最后参加全国大赛的旅程。找上了2008年北京奥运男子羽球金牌得主李龙大，以及女子羽球张水荣选手担任教练。



「羽毛球男孩」九人团队来自综艺、演技与歌谣各界，包括张圣圭、尹贤旻、梁世灿、尹斗俊（Highlight）、吴尚旭、胜宽（SEVENTEEN）、金珉基与郑东元。其中几位来头可不小，张圣圭为现任艺人羽球同好会会长，尹贤旻为职业棒球选手出身，尹斗俊是「体育豆」（体育表现佳的爱豆）鼻祖，吴尚旭为2020东京奥运击剑金牌，而梁世灿据透露是羽毛球男孩团队中的「诸葛孔明」。



节目的张世熙PD还透露9位羽毛球男孩团队合作出乎意料的好，打羽球时相当有热情，就算是下了节目之后，还会进行个人训练呢！整个制作团队都很期待他们随著节目里的比赛发展，羽球实力更高一等。



《羽毛球男孩》将於今日起，每周一晚间8点40分於tvN首播。

▼预告







（封面图源：FB@@cjtvngo）

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