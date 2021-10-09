李政宰的逆襲人生：《魷魚遊戲》裡為456億拼命，劇外經歷家道中落、靠演戲實現華麗翻盤！

#李政宰 原本出生於富裕家庭，但童年時期十分艱難、一度連學費都交不起，好在如今不僅是韓國最年輕的影帝，現實中的資產也跟《魷魚遊戲》的獎金相差無幾哦！

隨著Netflix劇集《魷魚遊戲》在各國熱播，主演李政宰也獲得全球性的關注。 雖然看起來好像衣食無憂的公子哥，但李政宰其實年紀輕輕就經歷了家境的大起大落，令人既感慨又敬佩。



根據韓國tvN節目《名單公開2016》介紹，李政宰家是著名的「江南八學區」之一，韓國最頂級的8所高中都在這裡，李政宰從小學到高中讀的都是政商界名流子弟才能進的學校。李政宰的雙親都是在富裕環境中成長：祖父和祖母是醫生，1960年代就雙雙通過了國家考試；母親這邊更是在地方擁有多家釀造廠。



（圖源：Youtube@SBS Entertainment 《Healing Camp》節目截图）

1972年李政宰剛剛出生的時候家裡還非常富裕，然而這一切只到他小學一年級就結束了：媽媽投資失敗、進而與父親不合，爺爺則是先後4次競選國會議員均以落選告終。 當時家裡的東西全都被拿去抵押，經常搬家，有時候全家人都住在洗手間在外面的單間里。李政宰讀書時經常穿著破洞的襪子，沒有錢給朋友買生日禮物，還曾經因為交不出學費而在同學面前被打。



（圖源：Youtube@SBS Entertainment 《Healing Camp》節目截图）

高中畢業后他沒有讀大學而是四處打工補貼家用，期間在狎鷗亭某間咖啡廳打工賺學費時因為樣貌英俊而被經紀人相中，這才從當模特開始進入演藝圈。



（圖源：KBS《Feeling!》截圖）

李政宰出道後陸續拍攝廣告和影視作品，在《沙漏》里飾演女主角保鏢白在熙時人氣一度高過男主角，大量觀眾寫信給SBS拜託編劇對他筆下留情。



（圖源：SBS《沙漏》截圖）

憑《沙漏》獲得SBS新人獎之後，1999年李政宰再度憑藉電影《沒有太陽》（另譯：日出城市》斬獲20屆青龍獎最佳男演員，成為韓國史上最年輕影帝，也進入東國大學讀話劇電影系繼續學業，這一年他27歲。



（圖源：《沒有太陽》劇照）

李政宰出道之後很長一段時間大家都以為他是獨子，其實他還有一個患有自閉症的哥哥，父母外出工作時都是李政宰負責照看。 2013年出演《Healing Camp》時李政宰說：「我不認為他是負擔，因為他是我的哥哥。 只覺得這就是我和我家人的生活，我對此並沒有不滿。 」



（圖源：Youtube@SBS Entertainment 《Healing Camp》節目截图）

但是李政宰並不喜歡談論這些令人唏噓的過往，他認為每個人都有自己的遭遇，有哥哥這件事也是出道20年後被主持人問到才第一次公開提起。 李政宰對於夢想也沒有弘大的計畫，小時候只想當計程車司機、每天都能賺到錢來生活，如今最看重的也是做好眼前的每一件事。



通過28年來在演藝圈的不懈努力，現在的李政宰住在清潭洞一座價值50億的高級公寓里，李政宰2011年在女友林世玲的房產附近購入一棟樓，去年以82億韓元賣出、賺進35億差價。去年5月他還和演藝圈好友、人稱「清潭洞夫婦」的鄭雨盛一起斥資330億購入了清潭洞一座大樓，兩人各自持股50%，其中223億是貸款，也就是說每個人拿出的現金都有53億韓元！



據《演中LIVE》推測，李政宰的房產總值大約有450億韓元，巧合地與《魷魚遊戲》 獲勝者的獎金數額十分相近XD



（圖源：《演中LIVE》節目截圖）

目前李政宰正在籌備自己的第一部導演作品《Hunt》，演員方面已經請來了鄭雨盛和「德秀」許聲泰，讓人對他的未來十分期待！



（封面圖源：IG@Netflixkr、from_jjlee）

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