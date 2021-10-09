【有片】《魷魚無挑》剪輯師又出新作：阿里版《瘋了》！網友爆笑：「整個劇集裡最搞笑的一幕」、「原來吳一男才是亮點！」

《#魷魚遊戲》+《瘋了》的混合剪輯版，魔性程度完全不遜於原曲耶XD

*本文包含劇雷*



（圖源：KSD）

看過《魷魚遊戲》的朋友應該都對這一幕有印象：第五集裡韓美女被德秀拋棄后試圖加入成勳這一邊，努力誇讚尚佑在剛剛的拔河遊戲中靠機智救了大家，卻被阿里吐槽：「你剛才還說他胡說八道。 」韓美女試圖否認，阿里於是模仿她當時的語氣說：「妳邊哭邊說：『你瘋啦？ 別胡說八道了。』 」



（圖源：Netflix@《魷魚遊戲》截圖）

很多韓國觀眾覺得阿里模仿韓美女這段堪稱整個《魷魚遊戲》里最搞笑的一幕，最近還有人將這一段和孫淡妃名曲《瘋了》的音樂剪輯到一起，並且加入其他角色的經典台詞，讓人大呼上癮XD

網友剪輯版裡，孔劉和成勛拍畫片那段不僅對話完全押到節奏、仿佛在唱rap，扇巴掌的聲音也被做成歌曲節拍；歌詞裡的「沒能抓住你」則是被配上了第一局遊戲「123木頭人」裡阿里抓住成勳的畫面：



（圖源：Youtube@여유만만截圖）

001號吳一男站在架子頂端大喊：「都停下吧！我好害怕！這樣下去大家都會死的！」也被剪進來，意外地十分合拍！



（圖源：Youtube@여유만만截圖）

韓國網友：「27秒配上尚佑的畫面，真的變成離別歌曲了」、「那句『拜託停下吧』完全是killing point」、「38秒徹底笑到破防」、「最後的『老闆loop』也十分完美」、「讚歎，是剪輯高手的品質啊！」



這位網友之前還做過《魷魚遊戲》和《無限挑戰》的混合剪輯，也是魔性十足，即使看過也很推薦溫習一下哦XD

最後附上劇中這段原本的模樣，只能說這位網友實在太有sense啦！XD



（封面圖源：Youtube@여유만만截圖）

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