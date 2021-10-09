李政宰的逆袭人生：《鱿鱼游戏》里为456亿拼命，剧外经历家道中落、靠演戏实现华丽翻盘！

#李政宰 原本出生於富裕家庭，但童年时期十分艰难、一度连学费都交不起，好在如今不仅是韩国最年轻的影帝，现实中的资产也跟《鱿鱼游戏》的奖金相差无几哦！

随著Netflix剧集《鱿鱼游戏》在各国热播，主演李政宰也获得全球性的关注。 虽然看起来好像衣食无忧的公子哥，但李政宰其实年纪轻轻就经历了家境的大起大落，令人既感慨又敬佩。



根据韩国tvN节目《名单公开2016》介绍，李政宰家是著名的「江南八学区」之一，韩国最顶级的8所高中都在这里，李政宰从小学到高中读的都是政商界名流子弟才能进的学校。李政宰的双亲都是在富裕环境中成长：祖父和祖母是医生，1960年代就双双通过了国家考试；母亲这边更是在地方拥有多家酿造厂。



（图源：Youtube@SBS Entertainment 《Healing Camp》节目截图）

1972年李政宰刚刚出生的时候家里还非常富裕，然而这一切只到他小学一年级就结束了：妈妈投资失败、进而与父亲不合，爷爷则是先后4次竞选国会议员均以落选告终。 当时家里的东西全都被拿去抵押，经常搬家，有时候全家人都住在洗手间在外面的单间里。李政宰读书时经常穿著破洞的袜子，没有钱给朋友买生日礼物，还曾经因为交不出学费而在同学面前被打。



（图源：Youtube@SBS Entertainment 《Healing Camp》节目截图）

高中毕业后他没有读大学而是四处打工补贴家用，期间在狎鸥亭某间咖啡厅打工赚学费时因为样貌英俊而被经纪人相中，这才从当模特开始进入演艺圈。



（图源：KBS《Feeling!》截图）

李政宰出道后陆续拍摄广告和影视作品，在《沙漏》里饰演女主角保镖白在熙时人气一度高过男主角，大量观众写信给SBS拜托编剧对他笔下留情。



（图源：SBS《沙漏》截图）

凭《沙漏》获得SBS新人奖之后，1999年李政宰再度凭藉电影《没有太阳》（另译：日出城市》斩获20届青龙奖最佳男演员，成为韩国史上最年轻影帝，也进入东国大学读话剧电影系继续学业，这一年他27岁。



（图源：《没有太阳》剧照）

李政宰出道之后很长一段时间大家都以为他是独子，其实他还有一个患有自闭症的哥哥，父母外出工作时都是李政宰负责照看。 2013年出演《Healing Camp》时李政宰说：「我不认为他是负担，因为他是我的哥哥。 只觉得这就是我和我家人的生活，我对此并没有不满。 」



（图源：Youtube@SBS Entertainment 《Healing Camp》节目截图）

但是李政宰并不喜欢谈论这些令人唏嘘的过往，他认为每个人都有自己的遭遇，有哥哥这件事也是出道20年后被主持人问到才第一次公开提起。 李政宰对於梦想也没有弘大的计画，小时候只想当计程车司机、每天都能赚到钱来生活，如今最看重的也是做好眼前的每一件事。



通过28年来在演艺圈的不懈努力，现在的李政宰住在清潭洞一座价值50亿的高级公寓里，李政宰2011年在女友林世玲的房产附近购入一栋楼，去年以82亿韩元卖出、赚进35亿差价。去年5月他还和演艺圈好友、人称「清潭洞夫妇」的郑雨盛一起斥资330亿购入了清潭洞一座大楼，两人各自持股50%，其中223亿是贷款，也就是说每个人拿出的现金都有53亿韩元！



据《演中LIVE》推测，李政宰的房产总值大约有450亿韩元，巧合地与《鱿鱼游戏》 获胜者的奖金数额十分相近XD



（图源：《演中LIVE》节目截图）

目前李政宰正在筹备自己的第一部导演作品《Hunt》，演员方面已经请来了郑雨盛和「德秀」许声泰，让人对他的未来十分期待！



（封面图源：IG@Netflixkr、from_jjlee）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻