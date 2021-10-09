[片段先公開]《海岸村恰恰恰》甜米露情侶洪班長生日快樂！女友的超鹹海帶湯入口面不改色！

終於又到了今天晚上能與甜米露CP相遇的日子，雖然從預告看起來今天要來解開洪班長的過往秘密，小倆口也許即將開始發生摩擦，不過先來看開心的生日片段，洪班長依舊最寵女友。



（圖源：Facebook@tvN drama）

率先公開的片段中，尹惠珍（申敏兒飾）穿上了Gucci的紅配綠美麗洋裝，幾乎把自己包裝成一個禮物，手上還拿著大保溫瓶來到洪班長（金宣虎飾）家，祝洪班長生日快樂，不過劇情前面應該演出全村民都可能送上海帶湯給洪班長，於是惠珍把瓶子藏在背後，顯得有些不好意思拿出來。



洪班長見狀立刻說這一定要喝一下的，立刻坐下來就喝了幾大口，還大讚好喝。不過此時鏡頭轉到正在家裡的表美善，正在試喝爐子上湯鍋裡的海帶湯，還評價「鹹！沒喝過這麼鹹的海帶湯！」洪班長這位滿分男友怎麼捨得傷女友的心呢？就算超鹹也要面不改色喝下肚。就連惠珍要求分一口來喝，洪班長也擔心她喝下去後會失去信心而作勢不分她，在一旁的統長華貞露出會心一笑。



（圖源：Facebook@tvN drama）

今日預告中即將出現的洪班長照片中的女性，正在為洪班長試穿那套他不願意再響起的黑色西裝……惠珍也將發現夾在書中的照片，洪班長卻不願意再多說明，是否這即將造成兩人的爭吵？因為惠珍最在意的要求就是「沒有謊言，沒有秘密」，洪班長該怎麼面對呢？



（圖源：Facebook@tvN drama）

（封面圖源：Facebook@tvN drama）

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