金大明有望簽約 UAA ，與「秋秋」安恩珍同公司！《機智醫生生活》的「熊熊CP」要一起走花路啊～

今日（8日）據演藝界透露，金大明最近決定與 UAA（United Artists Agency）簽訂專屬合約，正在討論細節。

金大明在去年8月與 PrainTPC 專屬合約到期後，一直獨自活動，去年秋天收到 UAA 方面提議，最近《機智醫生生活2》結束後，才再次開始繼續討論。隨後，UAA 方面也回應：「與金大明進行簽約相關會議，目前還在討論中。」

金大明在2006年通過話劇《歡迎來到鬼神家》正式開始演藝活動，2014年通過電視劇《未生》被大眾所熟知。之後以電影《宅配男逃亡曲》、《毒梟》、《刑警沒有假期》等展現多樣的面貌。最近以《機智醫生生活》的「楊碩亨」一角，獲得許多觀眾的喜愛。



（圖源：tvN《未生》）



（圖源：tvN《機智醫生生活2》）

另外，UAA 目前旗下有劉亞仁、宋慧喬、朴炯植等藝人。今年8月，與金大明在《機智醫生生活》中合作的「秋秋」安恩珍也與 UAA 簽訂專屬合約，「熊熊CP」是否會在同一公司，也備受關注呢～



（圖源：United Artists Agency）



（圖源：IG@hospitalplaylist_official）

（封面圖源：IG@hospitalplaylist_official、IG@daemyeung.kim）

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