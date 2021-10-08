打造洪班長Look !《海岸村恰恰恰》金宣虎必備亨利領、格子襯衫、工作背心

又即將來到一週最期待的海恰日了！不過在迎接新劇情與新角色（洪班長照片中神祕女子）登場前，先來了解為什麼洪班長如此平易近人，金宣虎在劇中的穿搭造型魅力在哪？



（圖源：Facebook@tvN drama）

＃洪班長標準Look必備單品：亨利領上衣

其實當然男生一般最簡單的穿著就是圓領T恤，在劇中洪班長也時常穿上，不過要給人更特別的感覺，就必須選穿亨利領的上衣。這種款式的上衣是在領口的地方會有2、3顆鈕扣，平時可能不全扣上，露出一點頸部線條，看起來也會給人休閒感。



（圖源：Netflix@《海岸村恰恰恰》截圖）

洪班長總是穿著各式各樣的亨利領上衣，質料看起來相當舒適適合他從事各種活動，是不是感覺休閒又帥氣！



（圖源：Netflix@《海岸村恰恰恰》截圖）

＃洪班長標準Look必備單品：格紋襯衫

洪班長所選穿的格紋襯衫也不一般，有時候是花紋不對稱設計，有時候是穿著的方式展現帥氣。通常他並非單穿襯衫，而是搭配白色汗衫或上面所提到的亨利領上衣，而且不扣釦子但是必須紮進牛仔褲，以免太長感覺較沒精神。



（圖源：Facebook@tvN drama）



（圖源：Facebook@tvN drama）



（圖源：Facebook@tvN drama）

不管是晚上在海邊幽會被村民發現的那一次，或者是之前因為有人跟蹤而提著手電筒出現在惠珍面前，洪班長金宣虎的格紋襯衫不缺席。



（圖源：Facebook@tvN drama）

＃洪班長標準Look必備單品：工作背心

從劇情一開始，大家就能看到洪班長又是叫賣漁獲、又是自己閱讀海釣、又是到山上的船隻那裡修繕等等，對於他的超廣泛打工性質來說，需要多個口袋可以方便攜帶各種工具的背心，於是在很多場戲中大家也看到了洪班長的穿搭，展現出他的專業程度。



（圖源：Facebook@tvN drama）



（圖源：Facebook@tvN drama）

＃同場加映非標準Look：正式襯衫

在正式的場合，譬如要到小學擔任牙醫助教的時候，爺爺的祭祀日，或是到首爾見心理醫師時，以及與惠珍的正式約會，洪班長就選穿了比較正式的襯衫，是另一種帥氣的感覺，總之顏值跟酒窩已經勝出了所以穿什麼都很讚。



（圖源：Facebook@tvN drama）



（圖源：Facebook@tvN drama）



（圖源：Facebook@tvN drama）

如果要把男友打造成洪班長Look的話，一定要記得以上的單品相互搭配喔！

（封面圖源：Facebook@tvN drama）

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