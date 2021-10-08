金大明有望签约 UAA ，与「秋秋」安恩珍同公司！《机智医生生活》的「熊熊CP」要一起走花路啊～

今日（8日）据演艺界透露，金大明最近决定与 UAA（United Artists Agency）签订专属合约，正在讨论细节。

金大明在去年8月与 PrainTPC 专属合约到期后，一直独自活动，去年秋天收到 UAA 方面提议，最近《机智医生生活2》结束后，才再次开始继续讨论。随后，UAA 方面也回应：「与金大明进行签约相关会议，目前还在讨论中。」

金大明在2006年通过话剧《欢迎来到鬼神家》正式开始演艺活动，2014年通过电视剧《未生》被大众所熟知。之后以电影《宅配男逃亡曲》、《毒枭》、《刑警没有假期》等展现多样的面貌。最近以《机智医生生活》的「杨硕亨」一角，获得许多观众的喜爱。



（图源：tvN《未生》）



（图源：tvN《机智医生生活2》）

另外，UAA 目前旗下有刘亚仁、宋慧乔、朴炯植等艺人。今年8月，与金大明在《机智医生生活》中合作的「秋秋」安恩珍也与 UAA 签订专属合约，「熊熊CP」是否会在同一公司，也备受关注呢～



（图源：United Artists Agency）



（图源：IG@hospitalplaylist_official）

（封面图源：IG@hospitalplaylist_official、IG@daemyeung.kim）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻