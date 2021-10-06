男團 SEVENTEEN 成員多達13人宿舍從不孤單，缺點是洗澡只能用5分鐘，有時甚至3~4個人一起用

SEVENTEEN 夫勝寛 和 Vernon 一起出演《我家的熊孩子》分享團體小故事，說到這裡讓觀眾忍不住有畫面了～。XD（13個人同住一個屋簷下，真的是相當不容易啊~）

人氣男團 SEVENTEEN 出道滿六年，13位成員依舊住在一起，《我家的熊孩子》主持人申東燁訪問他們，這麼多人一起行動然後住在一起，應該會需要點名吧？成員也分享了一些多人團體的優缺點。



（圖源：IG@sbsnow_insta）

夫勝寬表示，從出道起無論去哪或者做什麼事，都一定會按照年齡去點名，報數完成後才會出發。在去廁所時，也一定會至少3人同行，絕對要找搭檔一起。移動的車輛也從一開始的三台車，變成現在五台車，更加舒適。



（圖源：IG@sbsnow_insta）

▼Vernon不敢說出夫勝寛在隊內的外貌順位，怕他會生氣！XD 主持人徐章焄反問：「那是不是在10位之後？」Vernon 依舊難以開口，夫勝寛一臉部耐煩地回：「唉油～算了！算了啦～！」



13名成員住在一起的最大優點就是不會感到孤單，但在更早之前，宿舍只有一間廁所，當時還規定洗澡只能使用5分鐘，有時候甚至會3~4個人一起使用廁所，一個人在淋浴，另外旁邊還有人洗臉刷牙…等等。



（圖源：Youtube@MBCentertainment）

這麼多人一起生活，缺點就是空間很少，更不可能擁有自己的衣帽間，直到最近成員們才各自有了單獨的房間，感覺像做夢一樣。

▼2019年的《全知干預視角》有拍攝過 SEVENTEEN，一起使用廁所的成員們真的非常自然～：



（封面圖源：IG@sbsnow_insta、Youtube@SBSNOW截圖）

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