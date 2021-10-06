【有片】帥爆了～《海岸村恰恰恰》《魷魚遊戲》80歲奶奶金英玉化身「HipHop老太太」，最新廣告展現驚人swag魅力！

是《海岸村恰恰恰》的坎離奶奶沒錯！金英玉這次形象大變身，真的讓人眼前一亮啊XD

韓國農心Kellogg麥片近日公開了新口味產品的代言人，讓人意外的是作為以青少年為主要消費群體的品牌卻沒有選擇年輕藝人拍廣告，而是請來了今年84歲的演員金英玉，這在韓國麥片產品業界中堪稱史無前例。

廣告片中，金英玉穿著韓國老奶奶經典花上衣、棉馬甲，戴上新潮的綠色框鏈條眼鏡，第一句話就是英文：「Do you know K-Pat？ 」（小編注：Pat是韓文「紅豆」的讀音）之後和外國DJ一起隨著音樂起舞，rap唱詞也十分魔性：「讓全世界驚訝的Big紅豆，就在全羅北道高敞郡」、「閃爍的感覺、農夫們的幻想，比名牌更炙手可熱，是神賜的顏色，流暢的曲線有如中秋的滿月」。



（圖源：Youtube@Kellogg korea）

農心表示最近很多年輕人都在追隨祖母世代的潮流，而且這一趨勢逐漸從時尚界擴展到食品界，認為從影64年依然很有活力的金英玉非常適合「紅豆奶奶」這一溫暖慈祥的形象，所以邀請她來代言。

金英玉出生於1937年，從1960年開始演戲，到現在已經在演藝圈活動了60多年，是目前韓國最資深和年長的女演員。 金英玉從30多歲就開始演奶奶角色，就連另一位經常飾演奶奶角色的演員羅文姬也演過她的兒媳婦，而且隨著2000年後期元老級演員逐漸凋零之後接了越來越多的奶奶角色，令金英玉在韓國有「國民奶奶」之稱。



（圖源：TVDaily）

最近金英玉在兩部話題作品中都有讓人印象深刻的角色，一個是《海岸村恰恰恰》中慈祥又可愛的金坎離奶奶，一個是《魷魚遊戲》中一把年紀還要養家糊口、患病卻沒錢治療的男主媽媽，雖然是同一時期播出的劇集，但兩個角色的氣質完全是天差地別，讓人感受到老牌實力演員的深厚內功。



（圖源：Netflix@《海岸村恰恰恰》截圖）



（圖源：IG@tvn_drama）



（圖源：Netflix@《魷魚遊戲》截圖）

而這次拍廣告片呈現出的又是截然不同的、年輕活力的一面，真的非常可愛啊：



（封圖：Youtube@Kellogg korea）

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