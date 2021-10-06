男团 SEVENTEEN 成员多达13人宿舍从不孤单，缺点是洗澡只能用5分钟，有时甚至3~4个人一起用

SEVENTEEN 夫胜寛 和 Vernon 一起出演《我家的熊孩子》分享团体小故事，说到这里让观众忍不住有画面了～。XD（13个人同住一个屋檐下，真的是相当不容易啊~）

人气男团 SEVENTEEN 出道满六年，13位成员依旧住在一起，《我家的熊孩子》主持人申东烨访问他们，这么多人一起行动然后住在一起，应该会需要点名吧？成员也分享了一些多人团体的优缺点。



（图源：IG@sbsnow_insta）

夫胜宽表示，从出道起无论去哪或者做什么事，都一定会按照年龄去点名，报数完成后才会出发。在去厕所时，也一定会至少3人同行，绝对要找搭档一起。移动的车辆也从一开始的三台车，变成现在五台车，更加舒适。



（图源：IG@sbsnow_insta）

▼Vernon不敢说出夫胜寛在队内的外貌顺位，怕他会生气！XD 主持人徐章焄反问：「那是不是在10位之后？」Vernon 依旧难以开口，夫胜寛一脸部耐烦地回：「唉油～算了！算了啦～！」



13名成员住在一起的最大优点就是不会感到孤单，但在更早之前，宿舍只有一间厕所，当时还规定洗澡只能使用5分钟，有时候甚至会3~4个人一起使用厕所，一个人在淋浴，另外旁边还有人洗脸刷牙…等等。



（图源：Youtube@MBCentertainment）

这么多人一起生活，缺点就是空间很少，更不可能拥有自己的衣帽间，直到最近成员们才各自有了单独的房间，感觉像做梦一样。

▼2019年的《全知干预视角》有拍摄过 SEVENTEEN，一起使用厕所的成员们真的非常自然～：



（封面图源：IG@sbsnow_insta、Youtube@SBSNOW截图）

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