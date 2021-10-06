BLACKPINK Jisoo在巴黎看秀，品牌CEO霸氣喊話：如YG炒了你的話，我會帶你走XD

YG娛樂要當心了！

BLACKPINK每個成員都是時尚品牌的寵兒，而Jisoo日前受Dior邀請參加了在法國巴黎舉行的2022 S/S時裝秀，身穿一身白色簡約藝術塗鴉小短裙，配上長直發，完完全全就是溫柔氣質淑女，仙女顏值直抓人們的目光。



網路上還流傳著一段Jisoo看秀的影片，她和Dior CEO交談甚歡，CEO對智秀身邊的工作人員表示：「If YG fire her。Message me. I'll take her（YG如果解僱智秀的話就給我發資訊吧，我會帶走她的）」。哈哈哈，如此直接的「挖牆腳」真的不多見，可見Dior有多喜歡Jisoo了。



當然wuli Jisoo也有讓Dior寵愛的神仙顏值和時尚感，今年3月Dior官宣Jisoo成為未來全球時裝及彩妝品牌大使，Dior也一併透露了女裝創意總監Maria Grazia Chiuri是以Jisoo為這次2021秋季系列的啟發靈感。自成成為Dior寵兒後，Jisoo出席重要場合時候身上都會出現Dior單品，完全詮釋了女性柔美和女性力量完美集合的精緻風格。



（首圖：IG@sooyaaa__）

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