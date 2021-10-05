《魷魚遊戲》裡的外籍勞工阿里現實生活中居然是印度貴族！在韓出道8年合作的全是大咖

Netflix劇作《魷魚遊戲》播出之後，不僅主角廣受歡迎，就連配角也引爆了討論。

除了沒活過20秒，卻以帥氣顏值驚豔廣大觀眾的面具男李廷晙之外，劇裡少數的善良角色、外籍勞工「阿里」也賺足了大家的目光。



▲Netflix《魷魚遊戲》

「阿里」的扮演者就是來自印度的演員Anupam Tripathi，曾經還在印度出道过。在祖國沒有紅起來的「阿里」最後揮別了寶萊塢，來到韓國繼續追夢。



▲Netflix《魷魚遊戲》

2015年從韓國藝術綜合大學戲劇系畢業的他開始了韓娛圈的生活，不僅在《太陽的後裔》、《阿斯達年代記》和《勝利號》中三度與韓劇男神宋仲基合作，更與多名影帝級演員搭過戲，其中就有《國際市場》的黃正民、《這個殺手演很大》柳海鎮等，細算起來Anupam Tripathi已經在韓國出道8年，出演的作品每一部都有重量級的視帝、影帝。



▲《太陽的後裔》、《國際市場》、《這個殺手演很大》、《勝利號》

別看Anupam Tripathi在《魷魚遊戲》中演的是社會底層的外籍勞工，但現實生活里他卻有著「貴族背景」，在至今種姓制度的影響依舊深遠的印度，Anupam Tripathi其實是印度最高階級婆羅門出身，這一真相的曝光讓廣大觀眾很是震驚，沒想到貴族小哥居然會為了演員夢想遠赴他鄉，努力克服文化、飲食、語言的差異。



隨著《魷魚遊戲》的爆紅，Anupam Tripathi終於能向家人證明自己在韓國追夢的行為是正確的， 只是Anupam Tripathi透露過他的父親在2017年已經過世了，假如父親看到《魷魚遊戲》一定會很喜歡，這也是他最遺憾的一件事情了。



「首圖：ig@sangipaiya」

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