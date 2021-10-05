《鱿鱼游戏》里的外籍劳工阿里现实生活中居然是印度贵族！在韩出道8年合作的全是大咖

Netflix剧作《鱿鱼游戏》播出之后，不仅主角广受欢迎，就连配角也引爆了讨论。

除了没活过20秒，却以帅气颜值惊艳广大观众的面具男李廷晙之外，剧里少数的善良角色、外籍劳工「阿里」也赚足了大家的目光。



▲Netflix《鱿鱼游戏》

「阿里」的扮演者就是来自印度的演员Anupam Tripathi，曾经还在印度出道过。在祖国没有红起来的「阿里」最后挥别了宝莱坞，来到韩国继续追梦。



▲Netflix《鱿鱼游戏》

2015年从韩国艺术综合大学戏剧系毕业的他开始了韩娱圈的生活，不仅在《太阳的后裔》、《阿斯达年代记》和《胜利号》中三度与韩剧男神宋仲基合作，更与多名影帝级演员搭过戏，其中就有《国际市场》的黄正民、《这个杀手演很大》柳海镇等，细算起来Anupam Tripathi已经在韩国出道8年，出演的作品每一部都有重量级的视帝、影帝。



▲《太阳的后裔》、《国际市场》、《这个杀手演很大》、《胜利号》

别看Anupam Tripathi在《鱿鱼游戏》中演的是社会底层的外籍劳工，但现实生活里他却有著「贵族背景」，在至今种姓制度的影响依旧深远的印度，Anupam Tripathi其实是印度最高阶级婆罗门出身，这一真相的曝光让广大观众很是震惊，没想到贵族小哥居然会为了演员梦想远赴他乡，努力克服文化、饮食、语言的差异。



随著《鱿鱼游戏》的爆红，Anupam Tripathi终於能向家人证明自己在韩国追梦的行为是正确的， 只是Anupam Tripathi透露过他的父亲在2017年已经过世了，假如父亲看到《鱿鱼游戏》一定会很喜欢，这也是他最遗憾的一件事情了。



「首图：ig@sangipaiya」

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